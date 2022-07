Eriksen torna al top: ufficiale l’ingaggio col Manchester United

15-07-2022 17:09

Christian Eriksen lo aveva promesso nei giorni più bui del suo calvario, che sarebbe tornato al top, sulle grandi scene del calcio mondiale. Oggi, dopo mesi di ritorno all’agonismo con la maglia del Brentford, quella promessa viene mantenuta: Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United.

Contratto di tre anni per l’ex Tottenham e Inter, che ora è finalmente tornato a essere il giocatore che tutti conoscevano prima di Euro2020.

Eriksen ai Red Devils, il comunicato dello United

Eriksen ha firmato coi Red Devils un contratto fino al 30 giugno 2025, dunque per i prossimi tre stagioni. Vi riportiamo di seguito, tradotto dall’originale inglese, il comunicato riportato sul sito ufficiale del Manchester United:

“Il Manchester United è lieto di confermare che Christian Eriksen si è unito al club, firmando un contratto fino al giugno 2025.

Il centrocampista ha collezionato 115 presenze con la Danimarca, segnando 38 gol per il suo Paese. Eriksen ha giocato 237 partite in Premier League, segnando 52 gol e 71 assist”.

Le prime parole di Eriksen: “United club speciale, non vedo l’ora di iniziare”

Sempre nel comunicato pubblicato sul sito del Manchester United, vengono riportare anche le prime parole di Eriksen da nuovo giocatore dei Red Devis:

“Il Manchester United è un club speciale e non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare all’Old Trafford molte volte, ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione incredibile”.

“Ho visto il lavoro di Erik all’Ajax e conosco il livello di dettaglio e di preparazione che lui e il suo staff mettono in atto ogni giorno. È chiaro che si tratta di un allenatore fantastico. Dopo aver parlato con lui e aver appreso di più sulla sua visione e sul modo in cui vuole che la squadra giochi, sono ancora più entusiasta per il futuro. Ho ancora grandi ambizioni nel mondo del gioco, so di poter raggiungere grandi traguardi e questo è il posto perfetto per continuare il mio percorso”.

Il comunicato poi termina con le dichiarazioni di John Murtough, direttore sportivo del club:

“Christian è stato uno dei migliori centrocampisti offensivi in Europa per tutta la sua carriera. Non è una sorpresa che avesse così tante opzioni quest’estate, quindi siamo davvero felici che si sia convinto che questo è il club giusto per lui”.

“Oltre alla sua tecnica eccezionale, Christian aggiungerà alla squadra una preziosa esperienza e capacità di leadership, e non vediamo l’ora di vedere i benefici di queste qualità sul campo nella prossima stagione e oltre”.

L’ultimo, tremendo anno di Christian Eriksen

Eriksen approda ad Old Trafford dopo un anno al cardiopalma, è proprio il caso di dirlo. Partito come uno dei protagonisti a Euro2020 con la maglia della Danimarca, Eriksen è vittima di un vero e proprio arresto cardiaco in campo nella gara contro la Finlandia. Gli viene praticata la rianimazione in campo, i suoi compagni e i paramedici gli salvano la vita, ma da li in poi inizia la parte difficile.

Una lunga convalescenza, l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo e il divieto di praticare attività sportiva in Italia sono le tappe successive del suo viaggio, che però non lo scoraggia, rimanendo determinato a voler tornare ai massimi livelli. Da qui la rescissione del contratto con l’Inter e la ricerca di una nuova squadra.

Squadra che trova nel Brentford, in Premier League, dove gioca gli ultimi sei mesi della stagione 2021/2022, contribuendo in 11 presenze (e un gol, oltre a quattro assist) alla permanenza dei Bees nella massima serie inglese.

In questo mercato, di proposte per il danese ne erano arrivate tante, si dice anche dal Tottenham, suo ex team, allenato da Antonio Conte, che lo ha avuto ai tempi dell’Inter.

