Eroico Provedel: da portiere pareggia di testa al 95'

Finisce 2-2 Ascoli-Juve Stabia, anticipo del venerdì della 23esima giornata di serie B. Ma più che il risultato, nella storia entra il gol del definitivo pareggio ospite: a segnarlo è infatti il portiere, Ivan Provedel.

I marchigiani, alla prima con Stellone in panchina, si portano in vantaggio grazie a Scamacca al 10'. Primo pareggio al 61', quando Ferigra stende Bifulco in area e Forte trasforma il conseguente rigore. Nuovo vantaggio bianconero firmato però da Ninkovic all'82', prima della mischia che permette alla Juve Stabia di aggiungere il proprio nome a una ristretta lista di squadre in gol grazie a una prodezza (su azione) del proprio portiere.

Al 95' è infatti Provedel a ribadire in rete di testa un pallone su corner per la Juve Stabia. Imitando in questo modo le imprese di Rampulla (ai tempi della Cremonese), Taibi (quando giocava per la Reggina), Brignoli (in gol contro il Milan con la maglia del Benevento) e Amelia (che per il Livorno segnò addirittura in Coppa Uefa).

SPORTAL.IT | 07-02-2020 23:53