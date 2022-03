ESerieA TIM 2022: svelati i sorteggi dei playoff

12-03-2022 23:32

La eSerieA si infiamma con i sorteggi della fase finale. Scopriamo insieme quali sono gli accoppiamenti che vedremo in campo a partire dal 22 marzo, giorno di inizio dei playoff.

Il sorteggio

Con la diretta Twitch sul canale ufficiale della eSerieA, sono stati svelati dai caster ufficiali Marco “DrWhi7es” Bianchi, Elena “Hevnokat” Coriale e Flavio “V3nomxxii” Dell’Erba, gli accoppiamenti finali della eSerieA TIM 2022. I playoff saranno giocati il giorno 22 e 23 Marzo. Ricordiamo che nella composizione dei sorteggi, il cosiddetto Winner bracket è composto da tutte le squadre che sono arrivate prime o seconde in classifica, più le migliori due terze.

I restanti team invece, sono stati sorteggiati in quello che viene chiamato Loser Bracket, dove tutte queste squadre avranno la possibilità di accedere tramite il suddetto mini torneo al calendario principale. Una formula che permettere una seconda chance per tutti

Gli incontri del Winner bracket

Genoa Esports – AC Milan Qlash;

Bologna Fc 1909 eSports KING – U.S. Salernitana 1919 eSports;

Venezia FC Gaming – Torino FC eSports Team;

Sampdoria – Inter Esports.

Gli 8 team qualificati sono stati sorteggiati in queste quattro sfide. Ricordiamo che le vincenti di questi quattro match, che si giocheranno nel formato andata e ritorno , accederanno direttamente al tabellone delle Final Eight da teste di serie. Quest’ultima è la fase finale del torneo, dove le migliori 8 si sfideranno per decretare il nuovo campione.

La composizione del Loser bracket

L’ordine di estrazione del primo turno del Loser Bracket è stato il seguente:

Udinese eSports D-Link – Sassuolo eSports;

Cagliari eSports – Hellas Verona FC eSports;

Empoli Esports FC – Spezia Overpowered Esports.

Ricordiamo che la Fiorentina Esports, peggiore terza dei tre gironi, accede direttamente al 2° Turno essendo l’unica terza classificata a non aver avuto accesso al Winner Bracket per punti accumulati (10 a fronte dei 13 dell’Inter e dei 12 del Milan). Nel secondo turno del Loser infine, si incontreranno le perdenti della corrispondente partita del Winner Bracket con le vincenti della partita corrispondente del Loser Bracket. Da qui usciranno le ultime quattro contendenti alle teste di serie, completando il quadro delle squadre partecipanti alle Final Eight.

