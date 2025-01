Esposito, insulti dai tifosi Juve Stabia: la difesa di Pio e l'accusa del fratello: "Sciaquatevi la bocca"

Il bomber dello Spezia, nativo di Castellammare, bersaglio dei fan delle vespe per aver esultato dopo il gol ligure anche Sebastiano replica sul web

L’orgoglio di Castellammare di Stabia, come e forse più di Donnarumma che a volte anche a casa sua ha avuto problemi con i suoi concittadini: i tre fratelli Esposito – Sebastiano bomber dell’Empoli di proprietà dell’Inter, Francesco Pio e Salvatore bandiere dello Spezia – sono sempre stati un vanto per la cittadina campana ma qualcosa si è rotto ieri, quando lo Spezia ha affrontato la Juve Stabia al Picco.

Il derby dei fratelli Esposito

Un derby vero e proprio per Salvatore e Francesco Pio, sentitissimo da entrambi al punto che Pio ha anche sbagliato un rigore, spedendolo sulla traversa. Giornata no per le aquile che sono state raggiunte sull’1-1 a inizio ripresa e che nonostante un dominio totale non sono riuscite a vincere. A ciò si aggiungono l’espulsione di Cassata nel primo tempo in panchina e le ammonizioni di Wisniewski e Di Serio, entrambi diffidati. I tre salteranno quindi il derby contro la Carrarese della prossima settimana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso che ha scatenato i tifosi stabiesi

Al gol del vantaggio spezzino realizzato nel recupero del primo tempo da Soleri è stata notata l’esultanza smodata di Pio Esposito, apparso particolarmente focoso anche in tutto il resto della gara al punto da scatenare una bufera sui social con i tifosi delle vespe che lo hanno preso di mira, riempiendolo di insulti.

La risposta di Pio Esposito

Il giocatore ha provato a spiegare l’accaduto sui social scrivendo: “Buonasera a tutti, chi mi conosce sa quanto amo lo Stabia, quando sono andato in ritiro a Rivisondoli a seguire la squadra da tifoso qualche anno fa, delle partite viste in Curva oppure di quando aiutavo il mio amico Catello Di Maio nel botteghino a fare gli abbonamenti in modo del tutto volontario e mai per altri fini se non amore per i colori gialloblu… Ho letto da qualcuno che sono stato irriconoscente perché ho provato in tutti i modi a vincere la partita e ho esultato ad un goal di un mio compagno di squadra… vi assicuro che é impossibile non dare il massimo in una partita di serie B sia per il rispetto di se stessi e sia per il rispetto della maglia che metti addosso, sono un calciatore professionista e in campo mi comporto da tale e farò sempre cosi.

Mi dispiace molto che c’è gente che non sa distinguere calciatore e tifoso che sono due cose molto diverse però posso anche pensare che da esterni é difficile capire la mia situazione. lo sarò Sempre Pio quel bambino che da piccolo sapeva tutti i cori a memoria e aspettava solo la domenica per vedere lo Stabia ma allo stesso tempo darò sempre il massimo del mio impegno per le squadre in cui giocherò”.

Lo sfogo del fratello Sebastiano

Anche il più famoso dei fratelli Esposito, Sebastiano, è entrato a gamba tesa con le sue stories su Instagram, scrivendo: “Io e i miei fratelli saremo sempre stabiesi. Ma per rispetto del nostro lavoro, della nostra passione, dei nostri sogni e delle nostre ambizioni se mai dovessimo ancora giocare con la Juve Stabia daremo il 110% per la maglia per cui giochiamo! Questo lo faremo sempre con rispetto della nostra città e della nostra squadra del cuore! Sciacquatevi la bocca quando parlate dei valori della nostra famiglia ! Potremo essere scarsi ma mai senza rispetto“.