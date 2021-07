Euro 2020: Belgio-Italia, la notte dei sogni. Mancini ha deciso

L’Italia si prepara ad un’altra notte magica, questa volta a Monaco di Baviera. Di fronte il Belgio, la prima vera grande squadra che la Nazionale di Roberto Mancini affronta in questa edizione della rassegna continentale.

Gli Azzurri del ct jesino sono reduci da una cavalcata esaltante, fatta di 31 risultati utili consecutivi e 4 vittorie su 4 a Euro 2020: arriva adesso la prova di maturità più dura, contro il Belgio della “generazione d’oro”, primo nel ranking Uefa da tre anni. L’obiettivo è la Final Four a Wembley.

Roberto Mancini ha già fatto le sue scelte: rispetto all’undici sceso in campo contro l’Austria opererà due cambi. A protezione di Donnarumma la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. Il capitano azzurro torna così al suo posto al centro della difesa, e affronterà lui Romelu Lukaku.

A centrocampo conferme per il trio Barella-Jorginho-Verratti. Il centrocampista del Psg ha superato il ballottaggio con Manuel Locatelli ed è favorito per scendere in campo dal primo minuto per la sfida di stasera. Nel tridente offensivo, Berardi lascerà il suo posto a Federico Chiesa, l’uomo decisivo della gara contro l’Austria: il figlio d’arte giocherà al fianco dei confermati Immobile e Insigne.

Il ct del Belgio Martinez ha tenuto nascoste le sue carte in vista della partita: le due maggiori stelle della squadra, Eden Hazard e Kevin De Bruyne sono entrambe a rischio, soprattutto il centrocampista del Real. Il giocatore del City dovrebbe invece recuperare in tempo dalla distorsione della caviglia e potrà scendere in campo dal primo minuto.

Se Hazard non ce la farà al suo posto in attacco ci sarà Carrasco al fianco di Lukaku e De Bruyne, ma non è da escludere l’impiego di Dries Mertens dal 1′ nel tridente offensivo.

Belgio-Italia, le probabili formazioni: ore 21

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT: Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

OMNISPORT | 02-07-2021 10:28