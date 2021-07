Euro 2020, Capello: "L'Italia può farcela"

“All’Inghilterra Wembley può dare molta pressione. C’è il famoso urlo di Wembley che ti aiuta, ma quando incontri squadre con personalità ti può anche bloccare. Agli azzurri servirà personalità, se fanno tutto come devono e sanno fare, possono creare problemi agli inglesi”. Così Fabio Capello, match winner nel 1973 della prima partita vinta dall’Italia in casa dell’Inghilterra, ha parlato all’Ansa a proposito della finale di Euro 2020 che vedrà di fronte gli azzurri e la nazionale dei Tre Leoni, di cui è stato ct dal 2008 al 2012. “Wembley, come San Siro e il Bernabeu, sono stadi che ti danno emozioni ma pesano e richiedono maggiore personalità. Se gioca come ha fatto finora, l’Italia può farcela, speriamo. Credo che abbia le possibilità: ha giocatori di livello, una certa esperienza. Tutto questo, unito all’umiltà, può servire”.

“Della vittoria a Wembley ricordo la dedica che facemmo ai 20 mila ‘camerieri’ che lavoravano in Inghilterra, per come fummo apostrofati noi dai tabloid inglesi prima di quella partita – prosegue Capello -. Quest’anno gli azzurri devono pensare di regalare una grande soddisfazione ai 700mila italiani che lavorano lì. Sarà importante avere molto orgoglio, questo deve sentire la squadra quando va in campo. E’ una fortuna essere qui ad assistere a questa partita, con tutto questo pubblico. Ieri Italia-Danimarca è stata bellissima per la partecipazione, per il tifo. Sembrava quasi che ci fosse una crisi d’astinenza”.

OMNISPORT | 08-07-2021 15:43