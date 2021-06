Euro 2020, Danimarca-Belgio: le probabili formazioni

Cammino in discesa, almeno sulla carta, per il Belgio di Martinez, tra le favorite al primo posto nel Gruppo B degli Europei. Nel secondo turno della fase a gironi, la squadra di Mertens e Lukaku affronterà la Danimarca priva del suo uomo migliore.

La Danimarca, senza Eriksen, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Confermato in porta l’esperto Schmeichel. Sulle fasce ecco i terzini Wass e Maehle terzini, mentre in mezzo alla difesa ci saranno Kjaer e Christensen. Centrocampo formato da Hojbierg, Jensen e Delaney. In attacco spazio al tridente Poulsen, Braithwaite e Wind.

Il Belgio dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. In porta ecco Courtois, mentre in difesa ci saranno Alderweireld, Denayer, Vertonghen. A centrocampo ecco Meunier, Tielemans, Dendoncker, e T. Hazard. In fase offensiva ecco De Bruyne e Carrasco alle spalle di Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI

DANIMARCA (4-3-3) – Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind. Ct. Hjulmand.

BELGIO (3-4-2-1) – Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. Ct. Martinez.

OMNISPORT | 17-06-2021 11:33