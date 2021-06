Euro 2020, Francia-Germania: le probabili formazioni

Primo turno nel gruppo F di Euro 2020 e la Francia di Deschamps, campione mondiale uscente e vicecampione europea affronta in una sfida ad altissimo coefficiente di diffoltà la Germania.

Tra le fila dei transalpini, ci sarà Benzema: il giocatore ha detto di essere pronto e disponibile per il debutto europeo e di non avvertire più dolore. È ancora ballottaggio con Giroud per il ruolo di centravanti a fianco di Griezmann e Mbappè. Unico infortunato, ma niente di che, è Zouma, il quale siederà tuttavia in panchina e potrebbe anche entrare a gara in corso.

Per quanto riguarda la Mannschaft, non saranno della gara nè Hofmann (che lamenta un problema al ginocchio, niente di serio a quanto pare) nè Goretzka, che potrebbe anche saltare la prossima gara. In vantaggio Havertz su Sanè per comporre il tridente davanti, mentre Kimmich dovrebbe agire da esterno con Kroos e Gundogan centrali.

PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Giroud, Griezmann. All. Deschamps.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. All. Low.

OMNISPORT | 15-06-2021 12:51