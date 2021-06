Euro 2020, Galles-Svizzera 1-1: le pagelle

Si chiude in parità il match tra le rivali dell’Italia all’interno del girone A: finisce 1-1 tra Galles e Svizzera . Dopo una prima frazione senza emozioni e a reti inviolate, la sfida si accende nella ripresa: al 49′ è l’incornata di Embolo a rompere l’equilibrio in favore degli elvetici ma ad un quarto d’ora dal traguardo ci pensa Moore , anche lui di testa, a livellare la questione. Con questo risultato l’Italia è sola al comando del raggruppamento a quota 3 punti, Svizzera e Galles inseguono a 1.

In avvio è subito botta e risposta con i due portieri protagonisti assoluti: sugli sviluppi da corner Moore prende l’ascensore e di testa esalta i riflessi di Sommer, bravo ad alzare in corner. Sul versante opposto arriva la pronta replica griffata dalla splendida deviazione di tacco da parte di Schar, murata con i piedi dall’attento Ward. Il doppio acuto in avvio è una scintilla che non basta ad accendere un match piuttosto contratto nello sviluppo della parte centrale della prima frazione.

Chi prova a forzare i ritmi è la formazione elvetica guidata da Petkovic il cui giro palla si rivela però arma inefficace per scardinare il bunker gallese, solido e capace di reggere senza grossi intoppi lungo il percorso. L’ultimo brivido arriva ad un soffio dal break quando Embolo apparecchia per il blitz di Seferovic che non trova la porta.

La trova eccome, invece, Breel Embolo nel segmento iniziale della ripresa: al quarto giro di lancette tiro dalla bandierina pennellato dall’ex Inter e Shaqiri e incornata vincente del numero 17 che infila Ward e fa 1-0 per la Svizzera. La truppa Petkovic mette la freccia e a questo punto forza le operazioni per chiudere il match a tripla mandata: Embolo sfiora il bis, mentre Mbabu si inceppa proprio sul più bello.

Contesto ideale sul quale matura la beffa del minuto 74: angolo per il Galles e inserimento dirompente di Moore a timbrare il definitivo 1-1 vista la successiva rete annullata a dal VAR a Gavranovic per chiara posizione di offside. Un pareggio che fa contenta soltanto l’Italia, capolista solitaria nel girone.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Galles-Svizzera 1-1

Marcatori: 49′ Embolo (S), 74′ Moore (G)

GALLES (4-3-3): Ward 6.5; C. Roberts 6, Mepham 6, Rodon 6, Davies 6; Allen 6, Morrell 6, Ramsey 5.5 (93′ Ampadu sv); James 6 (75′ Brooks sv), Moore 7, Bale 5.5.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer 6.5; Elvedi 6, Schär 6.5, Akanji 6; Mbabu 5.5, Freuler 6, Xhaka 6, Rodriguez 6.5; Shaqiri 6 (66′ Zakaria 6), Embolo 7; Seferovic 5.5 (84′ Gavranovic 6).

Arbitro: Turpin

Ammoniti: Schar (S), Moore (G), Mbabu (S)

Espulsi: –

OMNISPORT | 12-06-2021 17:16