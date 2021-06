Euro 2020, Galles-Svizzera: le formazioni ufficiali

È finalmente iniziato Euro 2020, e dopo l’Italia vittoriosa ieri sera contro la Turchia tocca alle altre due squadre del girone A, Galles e Svizzera, scendere in campo per la propria partita inaugurale. Le due compagini sono pronte a scendere in campo al Baku Olympic Stadium.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida che inizierà alle ore 15:00. Svizzera che può contare su alcune conoscenze del nostro campionato, come Freuler e l’ex Inter Shaqiri, oltre al tecnico ex Lazio Petkovic. Galles col fenomeno Bale pronto a riprendersi la scena in Europa dopo anni molto appannati:

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Morrel, Allen, Ramsey; James, Moore, Bale. All. Page

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka,, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. All. Petkovic

OMNISPORT | 12-06-2021 14:12