Euro 2020, Inghilterra-Daniamrca: Kasper Hjulmand vuole la vittoria

Il tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato alla vigilia della semifinale di Wembley di Euro 2020 contro l’Inghilterra di Southgate. Questo sarà il terzo incontro tra Inghilterra e Danimarca tra Europei e Mondiali. L‘Inghilterra ha vinto 3-0 negli Ottavi di finale della Coppa del Mondo 2002, dopo un pareggio senza reti nella fase a gironi di EURO 1992 – edizione poi vinta proprio dalla Danimarca.

Chiaramente, la nazionale danese arriva a questa sfida da Outsider contro i giganti britannici, ma il CT Hjulmand non sembra avere nessuna paura dei 3 leoni. Ecco le sue parole:

“Affronteremo una grande squadra inglese, Ho molto rispetto per loro. Il mio omologo Gareth Southgate ha fatto un buon lavoro. Sono una squadra forte, con molte qualità, molta unità, giocatori di esperienza. Ma anche noi siamo una squadra forte e crediamo in noi stessi. Ci avviciniamo a questa partita con molto entusiasmo e speranza. Siamo qui per vincere”.

OMNISPORT | 06-07-2021 20:56