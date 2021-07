Euro 2020, Italia da record: l'ultima sconfitta 33 mesi fa

10 settembre 2018 – 11 luglio 2021. Tanto è passato dall’ultima sconfitta dell’Italia: 1-0 contro il Portogallo. Chi l’avrebbe mai detto, quando al Meazza piangevamo la nostra delusione per la mancata qualificazione al Mondiale contro la Svezia?

La sconfitta contro il Portogallo è stata fino a qui l’unica di Mr Roberto Mancini, capace di creare un gruppo solido, forse senza veri fenomeni, ma in grado di sconfiggere ogni avversario che si è presentato lungo la strada, Quasi 3 anni di imbattibilità per la banda del Mancio, 3 anni di successi e di gol, di bel gioco e di passione. Bonucci e compagni sono stati in grado di fare quello che, quel 10 settembre 2018, vale a dire l’inizio dell’avventura Mancini, sembrava impossibile: fare innamorare di nuovo il popolo italiano della Nazionale.

E ora guardiamo fiduciosi al futuro, a quel mondiale invernale in Qatar dove sicuramente, assieme alla grande sconfitta Inghilterra, saremo ancora protagonisti.

OMNISPORT | 12-07-2021 22:41