Euro 2020: l'Inghilterra non sbaglia, Sterling affonda la Croazia

L’Inghilterra non tradisce le attese: la Nazionale dei Tre Leoni supera per 1-0 la Croazia a Wembley nella gara d’esordio a Euro 2020. A decidere il match una rete dell’attaccante del Manchester City Sterling, deludono i vicecampioni del mondo, quasi mai pericolosi.

LA GARA

Avvio di primo tempo veloce, emozioni a Wembley. La Nazionale padrona di casa mantiene il possesso palla e detta il ritmo del gioco, subito al 6′ spaventa i croati con un palo di Foden. Gli ospiti rischiano anche al 9′ (decisivo Livakovic su Phillips), poi la selezione di Dalic si riorganizza e concede meno spazi, soprattutto Harry Kane si vede poco nei primi 45′. Nel finale di tempo complice il gran caldo cala l’intensità della gara e le due Nazionali non riescono a creare pericoli.

Nella ripresa l’equilibrio è rotto al 57′ grazie a una fiammata inglese: Walker verticalizza per Phillips che pesca in area Sterling, la punta del Manchester City calcia di prima intenzione e buca Livakovic.

Fatica a reagire la Croazia, soprattutto a centrocampo l’Inghilterra sembra dominare. Al 61′ Kane ha la chance di raddoppiare ma non trova lo specchio della porta, al 67′ è Mount a sfiorare il 2-0 con una punizione di pochissimo a lato.

Dalic cerca di scuotere i vicecampioni del mondo con una serie di cambi, dentro Brekalo, Vlasic e l’atalantino Pasalic, fuori l’interista Brozovic e il milanista Rebic, apparsi in grande difficoltà.

Non basta ai croati che si devono arrendere: primi tre punti per gli inglesi che si issano momentaneamente in testa al girone D, in attesa del match tra Repubblica Ceca e Scozia.

OMNISPORT | 13-06-2021 16:53