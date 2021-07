Euro 2020, Martinez sull'Italia: "Peccato affrontarla già ai quarti"

Roberto Martinez, ct del Belgio, inquadra la sfida di venerdì sera contro l’Italia e punzecchia anche Roberto Mancini. Che già riuscì a battere in una sfida da dentro o fuori nel lontano 2013.

Il tema principale della vigilia, però, sono le condizioni di Hazard e de Bruyne. “Oggi non sono stati in grado di allenarsi, come già sapete – ha spiegato il ct del Belgio -. Sarà una corsa contro il tempo prima di prendere una decisione. Ma siamo in modalità torneo, quindi se non ci fossero domani punteremmo a recuperarli più avanti”.

Parole che fanno presagire da parte di Martinez una concreta speranza di sconfiggere l’Italia, a dispetto delle condizioni fisiche delle due stelle: “Si affronteranno le due squadre più forti del torneo. Peccato incontrarci già ai quarti di finale. Eden è alla prese con un infortunio muscolare, Kevin al legamento. La decisione non è calcistica, spetta allo staff medico”.

Quindi il precedente della FA Cup, quando il suo Wigan batté il Manchester City di Mancini: “Va messo nel contesto della competizione più famosa del calcio europeo. Questa è la magia del calcio inglese, un’ispirazione per tutti”.

OMNISPORT | 01-07-2021 21:33