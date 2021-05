Euro 2020, Olanda: De Vrij punta sulla forza del gruppo

Qualche giorno per rifiatare e poi Stefan De Vrij, dopo l’esaltante cavalcata in Italia con l’Inter, si butterà a capofitto nell’avventura europea con la sua Olanda.

La nazionale Oranje, dopo aver mancato la qualificazione nel 2016, si appresta a riaffacciarsi sul palcoscenico della rassegna continentale animata dalla voglia di far bene e di sorprendere le nazionali più attrezzate per il successo finale.

Per riuscire in quest’intento, De Vrij è convinto che la coesione del gruppo sia un’arma fondamentale: “Al Mondiale del 2014 eravamo un tutt’uno. Forse non avevamo le migliori qualità, proprio come adesso, ma siamo andati vicini alla finale” ha dichiarato il difensore nerazzurro a nu.nl.

“È così che possono andare le cose. Prima pensiamo a passare il girone all’Europeo, poi nella fase ad eliminazione diretta può succedere di tutto”, ha affermato De Vrij quasi a voler avvertire le compagini che si troveranno a incrociare la strada con quella olandese a fare attenzione alla minaccia arancione.

OMNISPORT | 30-05-2021 14:19