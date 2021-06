Euro 2020, Patrick Cutrone e la gioia per un grande amico

Chi sta davvero brillando in questo Europeo italiano, oltre al gruppo che è sempre stata la grande forza degli Azzurri, è Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Milan e ora al Sassuolo ha sfruttato sia l’anno di posticipo di Euro 2020 sia l’assenza per infortunio di Marco Verratti per prendersi il centrocampo azzurro. Addirittura, si è preso il lusso di segnare due grandi gol contro la Svizzera, gol che ad alcuni hanno ricordato il miglior Claudio Marchisio.

Proprio di questo ha parlato forse il migliore amico di Locatelli, ovvero Patrick Curone, ai microfoni di Sky Sport:

“Mi sono emozionato per Locatelli. Sapevo quanto ci tenesse, sono davvero contentissimo. So il percorso che ha fatto e spero che continui così. Sono cresciuto con Manuel e da quando abbiamo 10 anni non ci siamo più staccati perché c’è stato subito feeling. Per me è come un fratello”.

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per una piccola considerazione sull’Europeo Under 21 appena trascorso e anche sul proprio futuro, sempre nebuloso al momento (al momento si trova al Wolverhampton):

“All‘Europeo Under 21 siamo stati un po’ sfortunati, avremmo meritato qualcosa in più. Sono comunque contento di aver giocato questo Europeo, al mio fianco avevo una squadra piena di uomini e sono fiero di averlo fatto. Per quanto riguarda il mio futuro sono molto carico, ho voglia di rimettermi in gioco e fare bene. Sono prontissimo per una nuova sfida”.

OMNISPORT | 20-06-2021 14:31