Euro 2020, Piqué: "Italia ancora avvantaggiata ai rigori"

L’ Italia è per la seconda volta nella sua storia Campione d’Europa . La compagine Azzurra, battendo domenica sera l’ Inghilterra a Wembley ha infatti sollevato al cielo un trofeo che inseguiva dal 1968 e trionfato quindi a Euro 2020 .

Un percorso netto, quello degli uomini di Roberto Mancini, iniziato con tre vittorie nella fase a gironi, contro Turchia , Svizzera e Galles , e proseguito con le affermazioni contro Austria , Belgio , Spagna e appunto Inghilterra .

Gli ultimi due successi sono arrivati ai calci di rigore e, proprio come accaduto dopo la partita contro la Spagna, Gerard Piqué ha voluto mettere in evidenza il fatto che la squadra che si presenta per prima sul dischetto, gode poi di un vantaggio.

Lo ha fatto attraverso un Tweet con il quale si è comunque complimentato con la Nazionale Azzurra, definendola la migliore squadra dei Campionati Europei.

“L’Italia vince meritatamente Euro 2020. Congratulazioni! La miglior Nazionale di tutta la competizione. Certo, il fatto di aver calciato di nuovo per prima i rigori l’ha avvantaggiata di nuovo. Le ha permesso di sbagliare, come contro la Spagna, ma di restare ancora in corsa”.

Il difensore del Barcellona, dopo la vittoria dell’Italia della Spagna, aveva suggerito di cambiare il format dei calci di rigore, passando ad una ‘serie’ ABBAABBAAB e quindi con tentativi di trasformazione con un diverso tipo di alternanza.

OMNISPORT | 12-07-2021 15:02