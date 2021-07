Euro 2020, la finale sarà Italia-Inghilterra! 2-1 alla Danimarca

Football is coming home! La finale di Euro 2020 sarà Italia-Inghilterra La nazionale guidata da Southgate si impone ai tempi supplementari su una commovente Danimarca che, unita in modo incredibile dal terribile episodio accaduto a Christian Eriksen, regge l’urto inglese ben oltre i 90 minuti regolamentari. La nazionale danese va addirittura in vantaggio con una stupenda punizione dai 25 metri di Damsgaard, salvo poi essere raggiunta poco dopo da un autogol del capitano Kjaer. Ai tempi supplementari, Kane realizza un rigore molto dubbio e porta gli inglesi all’atto conclusivo di Euro 2020. Prima volta in una finale europea per l‘Inghilterra.

Le formazioni iniziali:

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite. Ct: Hjulmand.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate.

La partita segue una linea ben precisa fin dall’inizio: la Danimarca è sempre molto corta, l‘Inghilterra ci prova ma non trova ritmo per creare azioni veramente pericolose. Al 13′ primo tiro del match. Kane recupera e serve Sterling, che rientra sul destro e calcia. Male, rasoterra, centrale.

Dopo una doppia occasione della Danimarca, prima con Hojbjerg e poi con Damsgaard, è lo stesso Damsgaard ad andare vicinissimo al gol, con un destro a giro fuori di un nulla. Ma il gol arriva poco dopo, al minuto 30′: punizione magistrale del giocatore della Sampdoria, che dai 25 metri punisce Pickford sotto la traversa. 1-0 Danimarca.

Il pareggio della nazionale dei 3 Leoni arriva neanche 10 minuti dopo, con un autogol del capitano danese Kjaer: Kane infila per Saka che crossa in mezzo. Kjaer, per anticipare Sterling in scivolata, mette dentro. 1-1 e tutto da rifare.

Il secondo tempo si apre, al minuto 55, con un vero e proprio miracolo di Schmeichel: punizione laterale, stacco di Maguire perfetto e autentica super parata del portiere danese. Tuffo incredibile.

La nazionale guidata da Southgate, spinta da Wembley, ci prova ma non riesce a trovare la zampata decisiva, ed anzi rischia tantissimo la qualità dei danesi. Al minuto 59 ci prova Dolberg, che riceve da Braithwaite, gira su sé stesso e calcia col mancino dal limite. Sicuro questa volta Pickford.

Fase finale di gara convulsa e ricca di ribaltamenti. Inghilterra in avanti, Danimarca ordinata che non lascia nessuno spazio. Si va ai supplementari sul punteggio di 1-1, esattamente come la semifinale di ieri sera tra Italia e Spagna.

Tempi Supplementari

Assedio vero della nazionale inglese, con Wembley che diventa una bolgia. Al minuto 102 l’arbitro fischia un calcio di rigore per l’Inghilterra: Sterling dribbla in area e forse viene toccato da uno tra Maehle e Jensen. Il replay non chiarisce, ma per Makkiele é rigore. Se ne incarica Harry Kane, che calcia male, respinge Schmeichel, ma ancora Kane la ritrova li e ribadisce in rete. 2-1 Inghilterra

Con questa vittoria, l’Inghilterra raggiunge la Finale di Euro 2020. Domenica, sempre a Wembley, la nazionale dei 3 Leoni sfiderà l’Italia per l’atto conclusivo di un fantastico Europeo.

OMNISPORT | 07-07-2021 23:38