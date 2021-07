Euro 2020, Svizzera-Spagna: le probabili formazioni

La Spagna nell’ultimo turno ha superato ai tempi supplementari la Croazia, mentre la Svizzera ha battuto ai calci di rigore la Francia. Questo pomeriggio alle ore 18.00 a San Pietroburgo la sfida decreterà il prossimo avversario di Italia o Belgio in semifinale.

Per la sfida di oggi Petkovic non ha il suo capitano e miglior giocatore, Granit Xhaka, ammonito contro la Francia e squalificato. Petkovic riparte quindi da Sommer in porta, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa. A centrocampo ecco Widmer e Zuber come esterni, mentre in mezzo al campo ci sarà Freuler e uno tra Fernandes e Zakaria: favorito il primo dal 1′. In attacco Shaqiri alle spalle di Embolo e Seferovic per provare un nuovo miracolo e andare avanti nell’Europeo.

Solito 4-3-3 per la Spagna di Luis Enrique. In porta ecco Unai Simon nonostante il clamoroso errore contro la Croazia. La linea difensiva a quattro sarà composta da Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Gayà. A centrocampo Pedri dovrebbe far accomodare Ferran Torres in panchina, a completare il reparto Busquets e Pedri. In attacco ci saranno Gerard Moreno, Morata e Sarabia nel tridente che cercherà di portare la Roja in semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Fernandes, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia.

OMNISPORT | 02-07-2021 09:16