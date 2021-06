Euro 2020, Ungheria-Portogallo: le probabili formazioni

Ad aprire le danze del Gruppo F è la sfida tra Ungheria e Portogallo, che si giocherà oggi pomeriggio alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. Per i magiari, inseriti in un girone di ferro con Francia e Germania, esordio contro i Campioni in carica che vogliono subito partire forte, vogliosi di difendere il titolo conquistato 5 anni fa in Francia contro i padroni di casa.

L’Ungheria esordisce all’Europeo del 2021 con il 3-5-2, con un paio di ballottaggi per quanto riguarda la zona nevralgica del campo. Sulla corsia di destra Lovencsics è in vantaggio su Nego, mentre in mezzo Schafer potrebbe vincere il duello con Kalmar.

Il Portogallo risponde con un più offensivo 4-3-3, cui non mancano le soluzioni sia dall’inizio che a gara in corso. Una staffetta potrebbe riguardare il ruolo di prima punta, con Joao Felix in vantaggio su Diogo Jota (con l’attaccante del Liverpool destinato comunque a giocare anche se non dall’inizio).

PROBABILI FORMAZIONI

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

OMNISPORT | 15-06-2021 09:04