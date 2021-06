Euro 2020, Vermaelen definisce l'Italia: "Stabile e affiatata"

Il Belgio è una delle favorite per la vittoria finale di Euro 2020, ma sa bene di non poter sottovalutare l’Italia, avversaria ai quarti di finale.

I ‘Diavoli Rossi’ arrivano all’appuntamento dopo la poco brillante prestazione contro il Portogallo, piegato da un acuto di Thorgan Hazard. Anche gli Azzurri hanno avuto un bel daffare per sbarazzarsi della Turchia, ma la compattezza della squadra di Roberto Mancini preoccupa il collega Roberto Martinez e tutta la squadra, alle prese peraltro con infortuni di giocatori chiave come Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

A parlare a nome del gruppo a quattro giorni dalla gara di Monaco di Baviera è stato l’esperto difensore Thomas Vermaelen, che ha inquadrato le qualità dell’Italia, emerse proprio nella gara contro l’Austria.

“Quali sono i loro punti di forza lo scopriremo in questi giorni. Non hanno molti giocatori che creano occasioni da rete, ma hanno una base stabile, sono affiatati e sanno come vincere le partite. Dobbiamo fare attenzione come contro il Portogallo”.

“Non dobbiamo guardare così indietro, tutti sanno quali sono le nostre ambizioni. Ragioniamo partita dopo partita, ma vogliamo andare avanti nel torneo” ha concluso il difensore.

OMNISPORT | 28-06-2021 19:33