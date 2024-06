Euro2024, montepremi: pioggia di milioni per chi vince, quanto rende il torneo in Germania

Il conto alla rovescia per l'inizio dell'Europeo in Germania è partito e le nazionali sono pronte ad affrontarsi per sognare il titolo e non solo: il montepremi e i possibili ricavi

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo e le Nazionali iniziano già a farsi due conti. E non per i giocatori da convocare, quelli li hanno già decisi. Ma per il montepremi che in Germania è in ballo. Le 24 squadre che si batteranno per la vittoria riceveranno una ricompensa finanziaria per la partecipazione e la cifra aumenterà per ogni round superato.

Il montepremi di Euro 2024

Solo per la partecipazione, ogni nazionale riceve 9,25 milioni di euro. Il team che vincerà la finale di Euro 2024 riceverà un premio di 8 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i premi per aver vinto le partite precedenti. Pertanto, chi salirà sul tetto d’Europa potrebbe ricevere fino a 28,25 milioni di euro, se dovesse conquistare nove punti nella fase a gironi. In caso di pareggio o sconfitta il montepremi sarebbe leggermente minore.

CONDIZIONE RICOMPENSA Partecipazione 9,25 milioni di euro Vittoria (fase a gironi) 1 milione di euro Pareggio (fase a gironi) 500.000 euro Qualificazione agli ottavi di finale 1,5 milioni di euro Qualificazione ai quarti di finale 2,5 milioni di euro Qualificazione alle semifinali 4 milioni di euro Secondo classificato 5 milioni di euro Campione 8 milioni di euro

Il ricavo della Uefa

Dopo la Champions, gli Europei rappresentano la manifestazione più redditizia per la Uefa. Nella scorsa manifestazione sono stati racimolati 1,8 miliardi di ricavi derivanti da contratti tv e sponsorizzazioni, con utili per circa 600 milioni, come riportato da Il Sole 24 Ore. La kermesse si disputerà in un solo Paese, in Germania, e potrà contare anche su ticketing e hospitaly non ridotti. La Uefa stima entrate per 2,4 miliardi, con un risultato netto di 1,7 miliardi. I ricavi tv saranno pari a 1,4 miliardi, mentre le sponsorizzazioni e i proventi del settore commerciale saranno circa 0,6 miliardi.

Verso Euro 2024, dove vederlo in tv e streaming

Tutte e 51 le partite dell’Europeo saranno trasmesse da Sky e saranno visibili anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Sulla Rai e in streaming su Rai Play si potranno vedere tutte le sfide dell’Italia in diretta tv gratis, ma anche i quarti di finale, le due semifinali e la finalissima per un totale di 30 match.