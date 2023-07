Euro U19, Italia in semifinale contro la Spagna: data, orario e diretta tv

Sarà la Spagna a sfidare l'Italia Under 19 nella semifinale degli Europei di categoria in svolgimento a Malta: sfida in programma giovedì 13 luglio alle 21.

10-07-2023 22:59

L’avversaria dell’Italia nella semifinale degli Europei Under 19 ha un nome. Si è chiuso anche l’altro girone della fase finale della rassegna continentale in svolgimento a Malta, il gruppo B. E il campo ha emesso il suo verdetto. Gli azzurrini di Bollini affronteranno giovedì 13 la Spagna, prima in classifica con sette punti. L’altra semifinale, invece, sarà tra Portogallo, prima del girone A, e Norvegia, seconda dell’altro girone.

Euro U19, gruppo B: Spagna contro gli azzurri in semifinale

Ultima giornata della fase eliminatoria di Euro Under 19 senza grossi sussulti. In programma c’era il confronto diretto tra gli spagnoli, già qualificati, e i norvegesi, secondi ma ancora teoricamente a rischio eliminazione. È arrivato uno 0-0 che ha fatto felici tutti, gli iberici che hanno ottenuto l’obiettivo prefissato – primo posto nel raggruppamento – e i norvegesi che hanno centrato il loro, la qualificazione in semifinale. Altro pareggio nell’altra partita, 0-0 tra Grecia e Islanda: per entrambe l’avventura nella fase finale degli Europei di categoria si è chiusa dopo appena tre gare.

Spagna-Italia: data, orario e sede della semifinale di Euro U19

Il match tra l’Italia e la Spagna si giocherà alle 21 di giovedì 13 luglio al Ta’ Qali National Stadium, stadio nazionale maltese, campo principale del torneo e sede abituale delle partite della nazionale maggiore del paese dell’arcipelago posto nel cuore del Mediterraneo. Poche ore prima, alle 18, è invece in programma l’altra sfida tra Portogallo e Norvegia, che si giocherà al Tony Bezzina Stadium di Paola. Il match degli azzurrini di Bollini sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, con telecronaca di Giacomo Capuano e commento tecnico di Roberto Rambaudi.

I punti di forza della Spagna, prossima avversaria dell’Italia Under 19

Allenata da José Lana, la nazionale spagnola Under 19 ha esordito agli Europei battendo 2-1 l’Islanda con reti di Gasiorowski e Barberà. ‘Manita’, poi, alla Grecia nella successiva partita, vinta 5-0 grazie alla doppietta di Barberà e alle marcature di Angel, Palacios e Casas. Quindi il già raccontato 0-0, senza troppe emozioni, con la Norvegia. Dal punto di vista tattico la Spagna adotta un 4-4-2 votato al possesso palla. Le stelline delle giovani Furie Rosse sono l’attaccante Victor Barberà, cresciuto nel Barcellona e acquistato fino al 2027 dal club belga del Bruges, il centrocampista della ‘cantera’ del Real, Cesar Palacios, e il portiere Bruno Iribarne, in forza all’Almeria. Tutti tenuti a riposo contro la Norvegia.