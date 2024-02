Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

Il programma e il palinsesto completo di tutte le partite che si giocano giovedì per la Europa e Conference League: in campo anche Roma e Milan

Non solo la Champions League, riapre il sipario anche sulle altre competizioni. Scenderanno in campo il Milan, retrocesso dalla vecchia Coppa Campioni, nei sedicesimi di Europa League contro il Rennes e anche la Roma, seconda nel girone, contro il Feyenoord sceso sempre dalla competizione madre. La Fiorentina ha vinto il girone di Conference League e ha già staccato il pass per gli ottavi, quindi nessuna italiana prenderà parte al turno dei playoff.

Europa League: le partite di oggi 15 febbraio

In Europa League scenderanno in campo le due italiane: Roma e Milan. I giallorossi alle 18.45 sfideranno il Feyenoord, in un match che ormai sembra diventato un classico tra le due squadre. Gli olandesi sono in un ottimo momento, anche se in Eredivisie sono distanti ben dieci punti dal Psv, ancora imbattuto e protagonista assoluto della stagione. I capitolini con l’arrivo di De Rossi sembra abbiano avuto una scossa e dopo la finale della scorsa stagione, Dybala e compagni proveranno a ripetersi.

Alle 21.00 toccherà al Milan contro il Rennes. I rossoneri sono favoriti e possono puntare alla vittoria del torneo. Per farlo dovranno superare lo scoglio francese. La squadra d Stephan è in un ottimo stato di forma e Pioli non potrà sottovalutare troppo la sfida.

Da seguire anche un paio di altre partite molto interessanti: Benfica-Tolosa e Shakhtar Donetsk-Marsiglia su tutte.

18:45 FEYENOORD-ROMA Europa League Dazn, Sky, Sky Sport Uno 18:45 Galatasaray-Sparta Praga Europa League Dazn, Sky 18:45 Shakhtar Donetsk-Marsiglia Europa League Dazn, Sky 18:45 Young Boys-Sporting Europa League Dazn, Sky 21.00 MILAN-RENNES Europa League Dazn, Sky, Sky Sport Uno 21.00 Benfica-Tolosa Europa League Dazn, Sky 21.00 Braga-Qarabag Europa League Dazn, Sky 21.00 Lens-Friburgo Europa League Dazn, Sky

Conference League: le partite di oggi 15 febbraio

In Conference League non giocherà nessuna squadra italiana in questo turno. La Fiorentina ha vinto il proprio girone e ha conquistato di diritto l’accesso agli ottavi di finale. Tutte le seconde invece affronteranno le retrocesse dall’Europa League.

18:45 Molde-Legia Varsavia Conference League Sky 18:45 Olympiacos-Ferencvaros Conference League Sky 18:45 Sturm Graz-Slovan Bratislava Conference League Sky 18:45 Union St. Gilloise-Eintracht Francoforte Conference League Dazn, Sky 21.00 Ajax-Bodo Glimt Conference League Dazn, Sky 21.00 Maccabi Haifa-Gent Conference League Sky 21.00 Real Betis-Dinamo Zagabria Conference League Sky 21:00 Servette-Ludogorets Conference League Sky

