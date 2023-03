Europa e Conference League: gli arbitri delle italiane

La Roma sarà diretta dallo svizzero Scharer, il greco Sidiropoulos per la Juventus, l'albanese Jorgji per la Fiorentina

07-03-2023 10:45

Sono stati designati dalla Uefa gli arbitri per le partite di andata degli ottavi di finale di Europa e Conference League in programma giovedì. Partiamo proprio dall’Europa League con la Roma che, all’Olimpico contro la Real Sociedad, sarà diretta dallo svizzero Sandro Scharer. Calcio d’inizio alle 18:45. La Juventus, sempre in casa e in Europa League, riceverà la visita dei tedeschi del Friburgo e l’arbitro designato è il greco Tasos Sidiropoulos: fischio d’inizio alle 21. Infine, per la Conference League, giovedì alle 19 sarà la volta di Fiorentina-Sivasspor: in questo caso il fischietto sarà l’albanese Enea Jorgji.