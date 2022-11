Europa League 2022/2023, Roma-Ludogorets: le formazioni ufficiali

03-11-2022 20:20

Roma e Ludogorets sono pronte per affrontarsi all’Olimpico nell’ultima giornata decisiva della fase a gironi di Europa League. Scontro diretto dove i giallorossi dovranno per forza vincere per chiudere secondi e qualificarsi ai playoff, altrimenti ci sarà la retrocessione in Conference League. Mourinho schiera Belotti e Abraham insieme dal primo minuto supportati da Pellegrini, con Karsdorp ed El Shaarawy sulle fasce.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Smalling, Ibanez, Viña; Karsdorp, Camara, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham. All: Mourinho.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Cauly, Piotrowski, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. All: Simundza.