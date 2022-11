Europa League 2022-2023, Roma-Ludogorets: le probabili formazioni

03-11-2022 08:48

Quello dell’Olimpico è una sorta di spareggio per accedere ai playoff della manifestazione, se è vero che il Betis Siviglia è certo della qualificazione da capolista e che l’HJK Helsinki è fuori dai giochi: solo la vittoria regalerebbe a Mourinho ulteriori ambizioni in un torneo dove sono state paracadutate rivali come Ajax, Barcellona e Juventus.

Il derby è però dietro l’angolo, perciò qualche scelta nell’undici iniziale ne potrebbe risentire: i ballottaggi sono in attacco, con Zaniolo tornato a disposizione dopo aver vinto il ricorso per la squalifica; Abraham alla ricerca di gol pesanti e Volpato decisivo a Verona sono carte preziose. Nedyalkov e soci, reduci dal 3-1 contro il Septemvri Sofia, per difendere il 2-1 casalingo cercheranno le ripartenze di Rick, Thiago e Tekpetey

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Zaniolo. All.: Mourinho

Ludogorets (4-2-3-1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho; Tekpetey, Cauly, Rick; Thiago. All. Gencev.