Europa League 22-23, Roma-Betis: le probabili formazioni

06-10-2022 08:23

La Roma torna a concentrarsi sull’Europa League: questa sera all’Olimpico arriverà il Betis Siviglia, squadra al primo posto nel girone, un impegno importante per i giallorossi che vogliono puntare in alto anche sul palcoscenico europeo.

Ci saranno alcune rotazioni per i giallorossi che continuano a puntare su Rui Patricio in porta. Con l’assenza di Karsdorp ci sarà ancora spazio per Celik con Zalewski sulla sinistra, mentre Cristante e Matic vanno a completare la linea di centrocampo. In attacco riposo per Dybala con Belotti accanto a Zaniolo e Abraham.

Per quanto riguarda il Betis Pellegrini punterà sui titolari, a partire da Claudio Bravo in porta e alla coppia di centrali formata da Pezzella e Luiz Felipe. In attacco Willian Jose è preferito a Borja Iglesias, mentre sulla trequarti gli spagnoli si presenteranno con Luiz Henrique, Fekir e Canales.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez , Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Abraham, Belotti. All. Mourinho

Betis Siviglia (4-2-3-1): Claudio Bravo, Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda, Guardado, Akouokou, Luiz Henrique, Fekir, Canales, Willian Jose. All. M. Pellegrini