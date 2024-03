Le partite di oggi in Europa League: dove vedere in tv e streaming Sporting-Atalanta

Il programma completo di tutte le partite delle gare d'andata degli ottavi di Europa League: in campo Atalanta, Roma e Milan.

Ultimo aggiornamento 06-03-2024 09:09

Si entra nel vivo dell’Europa League con le gare gare d’andata degli ottavi di finale del torneo. Si parte con l’anticipo tra Sporting e Atalanta, in programma oggi, mercoledì 6 marzo, all’Estàdio Josè Alvalade di Lisbona. Domani, sarà il momento della Roma di De Rossi, pronta ad affrontare il Brighton, e del Milan di Pioli, che ospiterà a San Siro lo Slavia Praga. Di seguito, il programma completo.

Europa League: le gare d’andata degli ottavi di finale

L’Atalanta aprirà ufficialmente il programma degli ottavi di finale di Europa League 2023/24 dopo aver chiuso al primo posto il girone D. La squadra di Gasperini ritrova lo Sporting, giunto in questa fase della competizione dopo aver eliminato lo Young Boys. I bergamaschi dovranno superare il periodo negativo in Serie A, dove nelle ultime tre gare hanno conquistato solo un punto. D’altra parte, il club portoghese arriva dalla vittoria in Liga Portugal contro il Farense (3-2).

La Roma di De Rossi vuole continuare a sorpendere anche in Europa League, dove affronterà il Brighton di De Zerbi: all’Olimpico sarà fischio d’inizio alle 18:45. Il tecnico giallorosso ha conquistato grandi risultati fin dal suo arrivo, conquistando 18 punti e portando la squadra dal nono al quinto posto in classifica: tra i tanti successi, anche l’approdo agli ottavi della coppa europa dopo aver eliminato il Feyenoord ai rigori. L’ultima vittoria della Roma è quella contro il Monza, con il risultato di 1-4.

Il Brighton non ha avuto un rendimento straordinario negli ultimi giorni, con l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Wolves e la sconfitta in Premier contro il Fulham. I biancoblu hanno staccato il pass per gli ottavi chiudendo al primo posto il girone B, davanti a Marsiglia, Ajax ed AEK Atene. Allo stesso orario scenderanno in campo anche il Liverpool e il Leverkusen, rispettivamente contro lo Sparta Praga e il Qarabag.

Tra le gare delle 21 c’è anche il Milan di Pioli, arrivato agli ottavi contro lo Slavia Praga dopo la vittoria agli spareggi contro il Rennes. I rossoneri, in campionato, sono reduci dalla vittoria di misura contro la Lazio, mentre il club ceco arriva in questa fase di Europa League dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo G. La squadra di Trpisovsky è reduce dal pareggio in Fortuna Lfiga nel derby contro lo Sparta Praga. Spazio anche a Benfica-Rangers, Friburgo-West Ham e Marsiglia-Villareal.

mercoledì 6 marzo – 18:45 SPORTING-ATALANTA Europa League Dazn, Sky giovedì 7 marzo – 18:45 Qarabag-Leverkusen Europa League Dazn, Sky giovedì 7 marzo – 18:45 ROMA-BRIGHTON Europa League Dazn, Sky giovedì 7 marzo – 18:45 Sparta Praga-Liverpool Europa League Dazn, Sky giovedì 7 marzo – 21:00 Benfica-Rangers Europa League Dazn giovedì 7 marzo – 21:00 Friburgo-West Ham Europa League Dazn giovedì 7 marzo – 21:00 Marsiglia-Villareal Europa League Dazn giovedì 7 marzo – 21:00 MILAN-SLAVIA PRAGA Europa League Dazn, Sky TV8 (in chiaro)

