13-10-2022 08:31

Partita della verità per la Roma. La squadra di Mourinho, per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, fa visita al Betis con la ferma volontà di fare risultato per non compromette, forse completamente, la corsa agli ottavi di finale.

Betis-Roma, Abraham per battere gli spagnoli

La Roma, settimana scorsa, è stata battuta all’Olimpico dal Betis. Ora, senza Paulo Dybala infortunato, i giallorossi sono chiamati a fare risultato al Benito Villamarin, casa della squadra spagnola allenata da Manuel Pellegrini.

La classifica del gruppo C parla chiaro: Betis nove punti, Ludogorets quattro, Roma tre e HJK uno. La squadra di José Mourinho deve vincere (o almeno non perdere) per non rischiare di fallire in Europa League.

Sidiropoulos, l’arbitro di Betis-Roma



L’Uefa ha designato Tasos Sidiropoulos come arbitro del match di Europa League Betis-Roma. Il fischietto greco avrà come assistenti i connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis con Aristotelis Diamantopoulos quarto uomo. Agelos Evangelou, coadiuvato dall’olandese Dennis Higler, sarà in sala VAR.

Il fischietto greco ha diretto la Roma in una sola occasione. In Champions League, anno 2018: Roma-CSKA 3-0.

Betis-Roma, i precedenti

Fatta eccezione per la gara d’andata, Roma e Betis non hanno altri precedenti. Tuttavia, i giallorossi non hanno numeri incoraggianti per quanto riguarda le trasferte in terra iberica.

In Spagna, la Roma ha giocato ben 17 volte, subendo nove sconfitte e vincendo solo in quattro occasioni. L’ultima gioia nei sedicesimi di Europa League 2016/17: 4-0 sul campo del Villarreal.

Betis-Roma, Mourinho non ha Dybala

Manuel Pellegrini non fa sconti e manda in campo la formazione migliore. Tuttavia, il tecnico del Betis ha qualche problema. Oltre all’indisponibilità della coppia Fekir-Juammi, è in dubbio anche Luiz Henrique.

José Mourinho non può contare su Paulo Dybala (infortunato). Lorenzo Pellegrini dovrebbe agire alle spalle del duo offensivo formato da Tammy Abraham e Andrea Belotti. Il Gallo, comunque, potrebbe anche cominciare dalla panchina ed entrare a gara in corso.



Qui le probabili formazioni di Betis-Roma.

Europa League, Betis-Roma: dove seguirla in tv e diretta streaming

Il match Betis-Roma (fischio d’inizio alle ore 18:45) sarà visibile, in diretta, su Sky Sport, esattamente sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 252 (Sky Sport). Sarà possibile vedere la partita in diretta anche in streaming tramite Sky Go, Now Tv e DAZN.