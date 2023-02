La Europa League 2022-23 è piena di squadre importanti. Anche la Juve e la Roma puntano a vincere questo trofeo ma sarà una guerra

13-02-2023 16:24

La Europa League 2022-23 entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Dai gironi purtroppo è stata eliminata la Lazio, ma è riuscita a passare la Roma. Ai giallorossi si è aggiunta anche la Juve che, sciaguratamente eliminata al primo turno della Champions si è aggregata alla seconda più importante competizione continentale per club.

Per le due italiane però non sarà esattamente una passeggiata, visto che questa Europa League somiglia tanto a una versione ridotta della Champions, più che una coppa di scorta. Il parterre di squadre che ci partecipano è davvero importante: Barcellona, Siviglia (la squadra che ha vinto questa coppa per 6 volte!), Manchester United, Arsenal, Fenerbahce, Psv, Ajax e moltissime altre. Da un lato sarà durissima andare avanti, dall’altro però la certezza di vedere partite di altissimo livello.

A che punto siamo della Europa League

L’Europa League ha disputato tutta la lunghissima fase a gironi, dalla quale sono emerse 16 squadre. Tra queste non c’è la Lazio eliminata in modo davvero amaro per effetto della differenza reti dopo aver chiuso il girone a pari punti con tutte le altre squadre.

Prime classificate : Arsenal, Fenerbahce, Real Betis, Saint Gillois, Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo, Ferencvaros

: Arsenal, Fenerbahce, Real Betis, Saint Gillois, Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo, Ferencvaros Seconde classificate: Psv, Rennes, ROMA, Union Berlino, Manchester United, Midtjlland, Nantes, Monaco

Le otto prime classificate passano direttamente agli ottavi, mentre le seconde classificate devono fare lo spareggio con le squadre che sono arrivate terze nei rispettivi gironi di Champions, quindi:

Squadre provenienti dalla Champions: Shakthar, Salisburgo, Barcellona, Ajax, Siviglia, Sporting Lisbona, JUVE e Bayer Leverkusen.

In base a un sorteggio si gioca pertanto il Playoff di accesso agli ottavi

Calendario playoff Europa League

Il turno prevede una partita di andata e una di ritorno. La partita di andata si gioca in casa delle squadre provenienti dalla Champions. Questi gli abbinamenti in programma

Andata Ritorno 16 febbraio 23 febbraio 18:45 Shakhtar Donetsk-Rennes 21:00 18:45 Salisburgo-Roma 21:00 18:45 Ajax-FC Union Berlin 21:00 18:45 Barcellona-Manchester United 21:00 21:00 Siviglia-PSV Eindhoven 18:45 21:00 Sporting Lisbona-FC Midtjylland 18:45 21:00 Juventus-Nantes 18:45 21:00 Bayer Leverkusen-Monaco 18:45

Dove vedere la Europa League in diretta

Sky e Tv8. Sky trasmette tutte le partite (per lo streaming sempre SkyGO o Now) ma serve l’apposito abbonamento. Tv8 trasmette alcune partite in chiaro.

Se non potete vederle in tv, l’alternativa è il live di Virgilio Sport

VIRGILIO SPORT