Europa League, dove vedere Milan-Betis in tv e streaming

Il Milan di Rino Gattuso dopo l’amara sconfitta nel derby contro l’Inter, cerca il pronto riscatto contro gli spagnoli del Betis Siviglia nella partita del terzo turno della fase a gironi della Europa League 2018-19. La partita si gioca alle ore 18,55 di oggi allo stadio San Siro di Milano.

Il Milan attualmente si trova a punteggio pieno nel girone F: nella prima partita ha sconfitto i lussemburghesi del Dudelange, nella seconda ha piegato in casa i greci dell’Olympiacos del Pireo. Dopo questa partita i rossoneri affronteranno gli spagnoli a campi invertiti l’8 novembre, poi il Dudelange in casa il 29 novembre e infine l’Olympiacos in Grecia giovedì 13 dicembre. Il calendario della Europa League.

Probabile formazione Milan

Per la partita di stasera Gattuso sembra orientato a schierare:

Reina in porta; difesa a 4 con Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; trio di centrocampo con Bakayoko, Biglia e Bonaventura; mentre in attacco Castillejo e Borini dovrebbero appoggiare il Pipita Higuain.

Dove vedere la partita Milan-Betis in tv e streaming

Il Milan quest’oggi alle ore 18.55 ospita a San Siro il Betis Siviglia, compagine spagnola seconda nel girone dietro ai rossoneri. Il match contro la squadra di Quique Setién sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, emittente che ha l’esclusiva sulle coppe europee. La partita si potrà vedere sui canali 201 e 252 e in streaming per gli abbonati a Sky Go.

Invece la diretta live di Milan-Betis è qui su Virgilio Sport

VIRGILIO SPORT | 25-10-2018 16:00