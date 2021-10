Europa League, la Lazio non passa: pari casalingo col Marsiglia

21-10-2021 20:38

La Lazio di Maurizio Sarri viene bloccata 0-0 allo Stadio Olimpico di Roma da un’Olympique Marsiglia davvero gagliardo nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra biancoceleste ci prova in tutti modi, colpisce una traversa con Ciro Immobile (a cui viene annullato anche un gol) e in generale non riesce ad incidere. Pochissime variazioni rispetto al campionato (Basic, Zaccagni, Strakosha), ma la formazione di Sampaoli regge l’urto e porta a casa un ottimo pareggio in trasferta. Attesa ora per la sfida di questa sera tra i turchi del Galatasaray e i russi della Lokomotiv Mosca, entrambe nel Girone E della Lazio

Le formazioni iniziali:

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Kamara, Rongier, Guendouzi; Lirola, Payet, Under; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

La cronaca in breve

Prima occasione per il Marsiglia al minuto 14: Lirola rimette in mezzo da sinistra e Under, libero, spara alle stelle al volo. La risposta biancoceleste arriva solamente al 22′: Lazzari fa partire un cross basso per l’inserimento di Basic, che a un passo dalla porta viene stoppato dall’uscita di Pau Lopez.

Ancora pericolosa la Lazio al 34′: angolo da sinistra di Cataldi, Luiz Felipe va di testa da pochi passi, gran riflesso di Pau Lopez e ancora Luiz Felipe appoggia a lato in pochissima coordinazione. La partita è viva con occasioni da una parte e dall’altra. A fine primo tempo grande parata di Strakosha su Under, che ne fa fuori due in area, sterza sul sinistro, calcia sul secondo palo e trova la deviazione in angolo del portiere laziale.

Ad inizio secondo tempo Immobile si divora il pallone del vantaggio: Cataldi lancia splendidamente il compagno, che in area resiste al ritorno di Saliba, ma di controbalzo spara alto davanti a Pau Lopez. Peccato davvero. Al 58′ viene annullato un gol a Immobile, che servito da Luis Alberto batte Pau Lopez, ma sfortunatamente si trovava in posizione di fuorigioco.

Doppia occasione per il Marsiglia dopo il gol annullato, con Under e Payet, ma è sempre la Lazio ad andare vicina al gol con la traversa colpito da Immobile: erroraccio in disimpegno del Marsiglia, il centravanti recupera palla in area e col destro, da posizione defilata, sfiora l’incrocio dei pali.

Nel finale la Lazio va vicinissima al gol per ben due volte. Prima con Pedro, che si presenta davanti a Pau Lopez che respinge miracolosamente il suo sinistro. Poi con Raul Moro, subentrato a Zaccagni, che libero sul secondo palo di testa non incide e la passa a Pau Lopez

Con questo pareggio, e in attesa della partita della sera tra il Galatasaray e il Lokomotiv Mosca, la formazione di Maurizio Sarri rimane al secondo posto nel girone E di Europa League con quattro punto in tre giornate. Preoccupa però la sterilità offensiva, con appena due gol segnati in tre uscite.

OMNISPORT