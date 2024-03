Europa League, la Rai vuole Milan-Roma in chiaro: slitta Don Matteo 14

Duro colpo per gli aficionados della serie Don Matteo: la Rai ha deciso di rinviare l'inizio della 14esima stagione per dare spazio all'Europa League

22-03-2024 10:30

L’Europa League fa slittare Don Matteo. Ed è un duro colpo per gli aficionados della serie, che attendevano con trepidazione l’inizio della 14a stagione del prete in bicicletta. Dietro la decisione della Rai, la volontà di trasmettere in chiaro le partite delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee, a partire dal derby dei quarti tra Milan e Roma.

Niente Don Matteo 14: la Rai rinvia la fiction al prossimo autunno

A fare il punto della situazione è davidemaggio.it che spiega i motivi dietro la decisione della Rai di riprogrammare la messa in onda di una delle fiction di punta della rete ammiraglia. Don Matteo 14, il prete in bicicletta interpretato da Raoul Bova, era in un primo momento previsto a fine marzo, poi la scelta di posticipare la prima puntata a giovedì 4 aprile, fino allo slittamento alla prossima stagione televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni, la serie, andata in onda per la prima volta nel 2000 con protagonista Terence Hill, non sarà trasmessa prima dell’autunno 2024.

La Rai punta all’Europa League: vicino l’accordo con Sky

Don Matteo si prepara a lasciar spazio al calcio. Come l’anno scorso, infatti, la Rai sarebbe vicinissima a chiudere un accordo con Sky per la trasmissione in chiaro delle partite delle squadre italiane ancora impegnate in Europa League. Dunque, Atalanta, Milan e Roma. L’intenzione – ma manca solo l’ufficialità perchè le indiscrezioni dicono che sia fatta – sarebbe proprio quella di partire già dall’andata dei quarti di finale che prevede l’atteso derby italiano tra la squadra di Stefano Pioli e i giallorossi di Daniele De Rossi e la super sfida dell’Atalanta col Liverpool.

Europa League in chiaro: come potrebbe cambiare la messa in onda

Dovesse essere ufficializzato l’accordo tra le parti, tutto il prossimo turno di Europa League che riguarda i club italiani sarebbe trasmesso in chiaro. Le due sfide tra Milan-Roma e Liverpool-Atalanta in programma giovedì 11 aprile (il ritorno è fissato per il 18 aprile) sarebbero ripartite in modo equo tra le emittenti: una partita in chiaro su Tv8, l’altra su Rai 1. Stessa cosa anche per le semifinali (2 e 9 maggio), nel caso in cui l’undici di Gasperini dovesse riuscire nell’impresa di eliminare la corazzata guidata da Jurgen Klopp.