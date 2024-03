Europa League, c'è il Milan per la Roma: tifosi giallorossi scatenati tra scaramanzia e teorie complottiste

Il sorteggio per i quarti di Europa League riserva il derby italiano tra Milan e Roma. I tifosi giallorossi: c'è chi esulta per aver evitato il Liverpool e chi grida al complotto

15-03-2024 13:44

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’urna di Nyon riserva il derby italiano tra Milan e Roma ai quarti di finale di Europa League. La mano di Fernando Llorente, ex attaccante di Juve e Napoli, gioca un brutto scherzo a Pioli e De Rossi. Squadre in campo l’11 aprile a San Siro e poi una settimana dopo all’Olimpico: ecco come i tifosi giallorossi hanno commentato il sorteggio.

Europa League: c’è il Milan per la Roma. Che derby ai quarti

Evitati Liverpool, toccato all’Atalanta, e l’ottimo Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, alla Roma è capitato il Milan. Poteva andare sicuramente meglio, ma tant’è… prima o poi bisogna affrontarle tutte. A De Rossi il compito di superare l’ostacolo rossonero con l’obiettivo di staccare il pass per le semifinali. Certo è che si affrontano due squadre in salute, visto che entrambe hanno superato in scioltezza gli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton di De Zerbi e lo Slavia Praga, che nella fase a gironi aveva mandato al tappeto proprio ai giallorossi nello scontro diretto all’Eden Arena per la vetta. Tra i tanti duelli in campi spiccano senza alcun dubbio quelli tra Giroud e Lukaku e tra Rafa Leao e Dybala.

Tifosi della Roma scatenati sui social: le reazioni al sorteggio

I canali social della Roma sono stati letteralmente presi d’assalto dai tifosi giallorossi. Che si dividono. C’è chi esulta per non aver pescato il Liverpool e chi, invece, considera il derby col Milan una trappola. “Sarà dura dura dura, perché affrontare una italiana con allenatori italiani è sempre difficilissimo” scrive su Facebook Amleto. Non la pensa allo stesso modo Paolo: “Meglio di Liverpool e Leverkusen, su. Il Milan ancora non si è misurato con la Roma attuale, quindi non lo vedo necessariamente favorito”. Più ottimista Gianni: “Beh, insieme a Marsiglia, West Ham e Benfica era la squadra da prendere”. “Bene così, possiamo farcela. Ci sono due partite di campionato da vendicare” afferma Giulio.

Milan-Roma in Europa League tra scaramanzia e teorie complottiste

Già, qualcuno storce il naso per il sorteggio avvenuto a Nyon. E avanza teorie piuttosto audaci. “Ero sicuro al 100% che sarebbero state sorteggiate Roma-Milan e Liverpool-Atalanta. Sorteggio pilotato per eliminare una delle due italiane più quotate e fare uscire la più debole con la squadra più forte dell’Europa League. Tutto questo per far perdere posizioni all’Italia nel ranking e non farci guadagnare il quinto posto in Champions League” sostiene Mirko. “Vogliono togliere di mezzo le italiane” rincara Deborah. Infine, gli scaramantici. Che non sono pochi. “Complimenti al Milan per la vittoria finale dell’Europa League” commenta Alessandro, che fa il pieno di like. Così come Barbara: “Complimenti al Milan per il passaggio del turno”.