Brighton-Roma, moviola: giallorossi danneggiati due volte, ecco i casi

15-03-2024 05:50

42 anni, tedesco, Felix Zwayer, l’arbitro designato per Brighton-Roma, è stato coinvolto nello scandalo delle scommesse calcistiche del 2005 riguardante l’allora arbitro Robert Hoyzer. Ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 15 agosto 2009. Zwayer viene impiegato come arbitro FIFA dal 2012. Successivamente, è stato classificato dall’UEFA nella categoria degli arbitri più importanti (“Elite”) e di conseguenza potrebbe teoricamente essere preso in considerazione per dirigere partite decisive nelle competizioni per club UEFA.

I precedenti di Zwayer con la Roma

Il fischietto tedesco aveva incrociato la Roma solo in un’occasione, 0-1 contro il Villarreal nell’andata dei sedicesimi dell’Europa League 2016-17. I suoi precedenti complessivi con le italiane vedevano un bilancio di 6 vittorie (Dnipro-Inter 0-1, EL ’14-15; Paok-Fiorentina 0-1, EL ’14-15; Shakthar-Atalanta 0-3, CL ’19-20; Juve-Lione 2-1, CL ’19-20; Sheriff-Inter 1-3, CL ’21-22; Napoli-Ajax 4-2, CL ’22-23); 5 pareggi (Fiorentina-Tottenham 1-1, EL ’15-16; Psg-Napoli 2-2, CL ’18-19; Inter-Psv 1-1, CL ’18-19; Cluj-Lazio 0-0, Conference ’22-23; Napoli-Barcellona 1-1, CL ’23-24); e 5 sconfitte (Lazio-Ludogorets 0-1, EL ’13-14; Roma-Villarreal 0-1, EL ’16-17; Shakthar-Napoli 2-1, CL ’17-18; Atletico Madrid-Juve 2-0, CL ’18-19; Juve-Benfica 1-2, CL ’22-23).

Zwayer ha ammonito 5 giocatori e i due allenatori

Coadiuvato dagli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmüller con Schlager IV uomo, Dankert al Var e Stegemann all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori ed entrambi i tecnici: 12′ Mancini (R), 24′ De Rossi (R), 31′ Lamptey (B), 35′ N’Dicka (R), 40′ De Zerbi (B), 45′ +1′ Svilar (R), 86′ Llorente (R)

Brighton-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 23’ Azmoun segna in crobazia, ma a sorpresa l’arbitro Zwayer annulla per gioco pericoloso dell’attaccante iraniano che con il piede va vicino alla testa di Van Hecke. La decisione viene confermata con silent check del VAR, proteste veementi dei giocatori e della panchina giallorossa: paga per tutti De Rossi, ammonito. Al 40’ Van Hecke accenna una testata a Mancini a gioco fermo, il difensore della Roma va a terra. Check del VAR, ma nessuna sanzione per il difensore del Brighton. Nel finale Zwayer avrebbe dovuto ammonire almeno altri due giocatori, nel complesso insufficiente la sua prova in Brighton-Roma.