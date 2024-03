Roma-Brighton, moviola: giallo su gol Dybala e Mancini, manca un rosso

La prova dell’arbitro Letexier nel match di Europa League tra Roma e Brighton analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito tre giocatori

08-03-2024 06:06

Esperto arbitro da oltre 150 presenze in Ligue 1, Letexier – scelto dall’Uefa per l’andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Brighton, aveva già diretto quest’anno 4 partite di Champions League (Real Madrid-Napoli, Atletico Madrid-Feyenoord e Inter Salisburgo e Lazio-Bayern, facendo infuriare i tedeschi). Il fischietto francese è stato anche il direttore di gara della Supercoppa Europea di quest’anno disputata ad agosto da Manchester City e Siviglia e vinta ai rigori dagli inglesi ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Letexier con la Roma

Il fischietto francese ha diretto per la prima i Seagulls e per la seconda volta i giallorossi. Infatti Letexier aveva già incontrato il club capitolino durante la fase a gironi di quest’anno, precisamente durante la trasferta di Praga contro lo Slavia, vinta dai padroni di casa per 2-0.

Letexier ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni, con Gaillouste IV uomo, Brisard al Var e Delajod all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori, di cui uno della squadra di De Rossi: 38′ van Hecke (B), 61′ Spinazzola (R), 67′ Lamptey (B).

Roma-Brighton, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 13’ lancio dalle retrovie di Paredes per Dybala, l’argentino scarta Steele e insacca in rete. L’arbitro Letexier annulla su segnalazione del guardalinee, ma dopo un controllo VAR da parte di Brisard la rete viene convalidata: l’argentino è in posizione regolare. Al 64’ Mancini segna il 3-0 tra le proteste inglesi: check da parte del VAR: dopo un attento controllo, il gol viene convalidato visto che il difensore si trovava in posizione regolare sul cross lungo di El Shaarawy . All’82’ Lamptey, già ammonito, colpisce sul volto Pellegrini con il gomito un po’ troppo alto: manca un giallo al difensore che avrebbe chiuso anzitempo il match Roma-Brighton.