Sorteggio Europa League, quarti di finale: il derby Milan-Roma spinge la 5a italiana in Champions, per l’Atalanta c’è il Liverpool 

15-03-2024 14:00

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Difficile immaginare un sorteggio peggiore per le italiane ai quarti di finale di Europa League: sarà derby tra Milan e Roma, mentre l’Atalanta se la vedrà con il Liverpool, favorita numero uno per la vittoria del trofeo. L’Italia è però già certa di avere una rappresentante in semifinale, fattore che potrebbe risultare decisivo per qualificare una 5a squadra della Serie A alla prossima Champions League.

Quarti di finale di Europa League, sorteggio pessimo per le italiane

Fernando Llorente, ex Juventus e Napoli chiamato dall’Uefa a effettuare il sorteggio dei quarti di finale di Europa League, non è stato affatto gentile con le squadre italiane. L’urna di Nyon regala infatti i peggiori abbinamenti possibili a Milan, Roma e Atalanta nel prossimo turno della competizione, in programma l’11 aprile (andata) e il 18 aprile (ritorno).

Quarti Europa League: Milan-Roma spinge la 5a italiana in Champions

Il primo quarto di finale composto dal sorteggio è infatti un derby italiano, quello tra Milan e Roma, con andata a San Siro e ritorno all’Olimpico. L’unico risvolto positivo è che l’Italia avrà di certo una rappresentante in semifinale di Europa League, fattore che inciderà sul ranking Uefa e che dunque potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione alla serie A di un 5° slot qualificazione per la Champions League 2024/25.

Milan-Roma, nessun precedente nelle coppe europee

Milan e Roma non si sono mai affrontate nelle coppe europee, mentre i precedenti stagionali in campionato parlano di due successi dei rossoneri (2-1 in casa, 3-1 nella capitale): entrambe le gare, però, si sono disputate prima dell’esonero di José Mourinho e dell’arrivo sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi, tecnico che ha rivitalizzato la Roma. Olivier Giroud l’uomo da temere per i giallorossi: il centravanti francese è andato a segno in entrambi i confronti stagionali. A Nyon il sorteggio ha definito anche l’abbinamento delle semifinali (andata il 2 maggio, ritorno il 9 maggio): la vincente del derby italiano se la vedrà con una tra Bayer Leverkusen e West Ham.

Europa League: Atalanta col Liverpool nei quarti

Se a Milan e Roma è andata male, all’Atalanta è andata peggio: dopo aver pescato l’avversario più pericoloso degli ottavi (lo Sporting Lisbona) e averlo eliminato, la squadra di Gasperini è stata accoppiata nei quarti con la favorita assoluta per la conquista dell’Europa League 2023/24: il Liverpool. La formazione di Jurgen Klopp ha già vinto la League Cup, è ai quarti di di FA Cup ed in lotta con il Manchester City per la Premier League nonostante una stagione tormentata da assenze e infortuni. In Europa League ha subito due sconfitte nel girone (in casa di Tolosa e Unione Saint-Gilloise), ma ha vinto tutti gli altri incontri segnando complessivamente 28 reti in 8 partite, di cui 11 nel doppio confronto degli ottavi con lo Sparta Praga.

Atalanta-Liverpool: i precedenti in Champions

Atalanta e Liverpool si sono incontrate in Europa nella stagione 2020/21, nella fase a gironi di Champions League: i Reds dominarono il primo match, imponendosi per 5-0, ma i nerazzurri vinsero a Bergamo per 2-0 con reti di Gosens e Ilicic in una partita risultata poi decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. La vincente di Atalanta-Liverpool incontrerà poi in semifinale la squadra qualificata nello scontro tra Benfica e Marsiglia.

Europa League – I quarti di finale

MILAN-ROMA ( quarto 1 )

( ) LIVERPOOL-ATALANTA ( quarto 2 )

( ) BAYER LEVERKUSEN-WEST HAM ( quarto 3 )

( ) BENFICA-MARSIGLIA (quarto 4)

Europa League – Le semifinali