Europa League. West Ham e Liverpool a valanga, il Marsiglia trema ma passa, Schick salva il Bayer Leverkusen

Il Benfica espugna Ibrox Park ed elimina i Rangers, il Villarreal sfiora l'impresa contro i francesi, tutto facile per il Milan. La Roma perde a Brighton ma passa, Atalanta di rimonta sullo Sporting

14-03-2024 23:01

Tanto spettacolo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In particolare alla Bay Arena, dove il Bayer Leverkusen ha rimontato il doppio svantaggio al Qarabag (in dieci) trovando due gol decisivi di Schick nei minuti di recupero. Tante emozioni anche all’Estadio de la Ceramica, dove il Marsiglia ha rischiato la clamorosa eliminazione per mano del Villarreal; tutto facile per Milan e West Ham, il colpaccio del Benfica a Ibrox manda a casa i Rangers Glasgow. Nelle partite della sera, avanti Roma e Atalanta, nessun problema per il Liverpool. Domani, venerdì 15, i sorteggi dei quarti di finale a Nyon.

Il Benfica vince a Glasgow, goleada West Ham

Grande emozione in Scozia, dopo il 2-2 dell’andata infatti la qualificazione tra Rangers Glasgow e Benfica era tutta aperta. Sotto una pioggia battente, le due squadre si danno battaglia: a decidere è un gol di Rafa Silva al 66′, servito da Di Maria. Il giocatore parte dalla propria metà campo e segna, e soltanto l’intervento del Var corregge la segnalazione di fuorigioco del guardalinee. Tutto facile per i londinesi del West Ham. che travolgono il Friburgo dopo la sconfitta per 1-0 in Germania. Apre le marcature l’ex rossonero Lucas Paqueta dopo pochi minuti, poi arrivano i gol di Bowen, Cresswell, e la doppietta di Kudus.

Marsiglia, spavento e qualificazione

Grande spavento invece per il Marsiglia, che scende all’Estadio de la Ceramica forte del 4-0 dell’andata. Eppure, gli spagnoli ci credono: al 35′ del primo tempo Capoue accorcia il passivo, nella ripresa gli spagnoli aumentano il ritmo e vanno in gol con Sorloth e con Mosquera all’86’. I francesi tremano, gialli tutti in avanti, ma una magia di Aubameyang regala un pallone d’oro a Clauss, che nel recupero segna il gol che scongiura il rischio supplementari. Tutto facile invece per il Milan, che vince 3-1 contro uno Slavia Praga in dieci uomini dal 20′ per il rosso a Holes. A segno Pulisic e Loftus-Cheek, gran sigillo di Leao sul finire di primo tempo. Jurasek accorcia le distanze, ma i rossoneri perdono Maignan per un problema al ginocchio: condizioni da valutare per il portiere francese.

Bayer Leverkusen, doppietta decisiva di Schick

La sorpresa degli ottavi di Europa League stava per arrivare dalla Bay Arena di Leverkusen, dove il Qarabag in dieci dal 62′ si è trovato in vantaggio 2-0 sul Bayer Levekusen. Dopo il 2-2 dell’andata e un primo tempo con tante occasioni da rete per i tedeschi, al 58′ gol di Zoubir per gli ospiti. Rosso a Cafarquliyev, azeri però ancora in gol con Juninho. Frimpong al 72′ rimette la squadra di Xabi Alonso in partita, e nei minuti di recupero arriva la doppietta di Patrick Schick che porta i tedeschi ai quarti.

Liverpool incontenibile, avanti Roma e Atalanta

In serata le altre partite: tutto facile per il Liverpool, che ne fa quattro nei primi 14 minuti contando anche su due enormi regali della difesa ceca. Apre Darwin Nunez, Clark e Salah sfruttano i regali dello Sparta Praga, Gakpo realizza il poker. I cechi accorciano le distanze, nel secondo tempo segna Szoboszlai e Gakpo realizza la sua personale doppietta. L’Atalanta batte 2-1 (gol di Lookman e Scamacca) in rimonta lo Sporting Lisbona e accede ai quarti di finale, per la Roma sconfitta indolore (0-1) in casa del Brighton, dopo il 4-0 dell’Olimpico.

Risultati e marcatori di tutte le partite

Slavia Praga-MILAN 1-3

34′ Pulisic (M), 36′ Loftus-Cheek (M), 45+6′ Leao (M), 84′ Jurasek (S)

Rangers-BENFICA 0-1

69′ Silva

WEST HAM-Friburgo 5-0

9′ Paquetà, 32′ Bowen, 52′ Cresswell, 78′ e 85′ Kudus

Villarreal-MARSIGLIA 3-1

32′ Capoue (V), 55′ Sorloth (V), 86′ Mosquera (V), 90+5′ Clauss (M)

Brighton-ROMA 1-0

37′ Welbeck

ATALANTA-Sporting 2-1

33′ Pedro Goncalves, 46′ Lookman, 59′ Scamacca

BAYER LEVERKUSEN-Qarabag 3-2

58′ Zoubir, 67′ Juninho, 72′ Frimpong, 93′ e 97′ Schick

LIVERPOOL-Sparta Praga 6-1

7′ Nunez, 8′ Clark, 10′ Salah, 14′ 55′ Gakpo, 42′ Birmancevic, 48′ Szoboszlai

