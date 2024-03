Pagelle di Atalanta-Sporting 2-1: Pedro Goncalves illude i portoghesi, Lookman e Scamacca li gelano

Top e flop di Atalanta-Sporting, ritorno degli ottavi di finale di Europa League: i nerazzurri dominano i portoghesi. Il turnover di Gasp paga e la Dea va ai quarti.

14-03-2024 22:55

Dopo l’1-1 dell’andata l’Atalanta batte lo Sporting e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Già nel primo tempo si intravede la supremazia tecnica dei nerazzurri: eppure il risultato premia il club di Lisbona, abile a capitalizzare la rete dopo 35′ di Pedro Goncalves. Nella ripresa, poi, la Dea ribalta la partita nel giro di pochi minuti trovando prima con Lookman e poi con Scamacca le reti del 2-1 finale. Meritato il successo della formazione di Gasperini che fa turnover e dimostra di avere una rosa di livello.

Atalanta-Sporting, la chiave della partita

Il risultato dell’andata impone la totale assenza di calcoli. Per passare il turno, e raggiungere i quarti di finale, Atalanta e Sporting devono necessariamente vincere. Gasperini cambia 7/11 rispetto alla Juventus, più prudente il suo collega Amorim che di fatto si affida alla formazione tipo. La Dea comincia meglio ma sono i portoghesi a portarsi avanti con Pedro Goncalves. Nerazzurri vivi nella prima frazione di gioco ma poco concreti.

Nella ripresa, però, il match cambia subito: traversone di Ederson per Lookman che fa 1-1. La rimonta viene completata pochi minuti dopo da Scamacca che combina con Miranchuk ed infila Israel. La reazione dei lusitani c’è ma non sposta l’economia di una partita che di fatto gli orobici hanno sempre avuto in mano considerata la prestazione in tutti e 180 i minuti del doppio confronto. Va detto, per onestà, che i minuti finali hanno fatto tremare i bergamaschi, salvati dall’imprecisione degli attaccanti biancoverdi.

Cosa ha funzionato nell’Atalanta

Anche cambiando parecchi interpreti l’impianto di gioco della Dea rimane lo stesso. Questo è il più grande risultato ottenuto da Gasperini: una rosa all’altezza nella quale di fatto sono tutti utilizzabili.

Cosa non ha funzionato nell’Atalanta

Un pizzico di efficacia in più in zona gol non guasterebbe. Il primo tempo era stato interamente di marca orobica anche se il risultato diceva altro. Brutti gli ultimi 10 minuti nei quali l’Atalanta ha sbandato e si è aperta un po’ troppo gestendo male il vantaggio.

Le pagelle dell’Atalanta

Musso 6,5 Salva nel finale su Paulinho. Per il resto serata tranquilla, al netto di Pedro Goncalves sul quale nulla avrebbe potuto.

Salva nel finale su Paulinho. Per il resto serata tranquilla, al netto di Pedro Goncalves sul quale nulla avrebbe potuto. Djimsiti 6,5 La prestazione è buona. Solo una macchia nel primo tempo, per sua fortuna lavata dai compari senza conseguenze. Poi si fa notare per un paio di chiusure di rilievo.

La prestazione è buona. Solo una macchia nel primo tempo, per sua fortuna lavata dai compari senza conseguenze. Poi si fa notare per un paio di chiusure di rilievo. Hien 5,5 Concede pochi centimetri a Gyokeres ma quanti gli bastano per confezionare l’assist per Pedro Goncalves. Un errore che poteva costare caro anche se è l’unico della sua partita.

Concede pochi centimetri a Gyokeres ma quanti gli bastano per confezionare l’assist per Pedro Goncalves. Un errore che poteva costare caro anche se è l’unico della sua partita. Kolasinac 6,5 Inizia maluccio poi si riprende e ritorna sui binari più corretti.

Inizia maluccio poi si riprende e ritorna sui binari più corretti. Holm 6,5 Moto perpetuo, offre una soluzione continua sulla fascia di competenza. Arriva al tiro, fa cross, la prestazione la fa.

Moto perpetuo, offre una soluzione continua sulla fascia di competenza. Arriva al tiro, fa cross, la prestazione la fa. De Roon 6 Prezioso equilibratore. Il suo lavoro è al solito oscuro ma in mezzo al campo la battaglia è intensa e l’olandese non si risparmia.

Prezioso equilibratore. Il suo lavoro è al solito oscuro ma in mezzo al campo la battaglia è intensa e l’olandese non si risparmia. Ederson 6,5 Giudizio simile al collega di reparto anche se al brasiliano è concessa qualche licenza in più. Suo è l’assist per l’1-1 di Lookman. (Dal 64′ Koopmeiners 6 Entra col giusto atteggiamento, come se il punteggio fosse di 0-0 confermandosi giocatore maturo)

Giudizio simile al collega di reparto anche se al brasiliano è concessa qualche licenza in più. Suo è l’assist per l’1-1 di Lookman. (Dal 64′ Entra col giusto atteggiamento, come se il punteggio fosse di 0-0 confermandosi giocatore maturo) Bakker 5,5 Sta molto alto e lascia scoperta la fascia rendendola preda dei tentativi offensivi in particolar modo di Edwards. (Dal 46′ Zappacosta 6,5 Entra per dare equilibrio alla squadra ed anche maggiore efficacia in fase propositiva)

Sta molto alto e lascia scoperta la fascia rendendola preda dei tentativi offensivi in particolar modo di Edwards. (Dal 46′ Entra per dare equilibrio alla squadra ed anche maggiore efficacia in fase propositiva) Miranchuk 6,5 I compagni lo cercano molto, sanno che ha il piede per provare la giocata illuminante. Ne tenta diverse, con una chiude una bella triangolazione con Scamacca che poi va in gol. (Dal 76′ Pasalic ng )

I compagni lo cercano molto, sanno che ha il piede per provare la giocata illuminante. Ne tenta diverse, con una chiude una bella triangolazione con Scamacca che poi va in gol. (Dal 76′ ) Scamacca 6,5 Diomandé gli si appiccica dosso limitandogli gli spazi. Un paio di giocate riesce comunque a farle il centravanti ed in una buca la porta difesa da Israel .(Dal 64′ De Ketelaere 6 Un paio di giocate di qualità nella mezz’ora che gli viene concessa)

Diomandé gli si appiccica dosso limitandogli gli spazi. Un paio di giocate riesce comunque a farle il centravanti ed in una buca la porta difesa da Israel .(Dal 64′ Un paio di giocate di qualità nella mezz’ora che gli viene concessa) Lookman 6,5 Vive di sprazzi, intensi e fastidiosi per gli avversari. Il gol è un facile tap-in per il nigeriano. (Dall’85’ El Bilal Touré ng).

Top e flop dello Sporting

Pedro Goncalves 6,5 Segna ed esce per infortunio. Ma i suoi 34 minuti sono di indubbia qualità.

Segna ed esce per infortunio. Ma i suoi 34 minuti sono di indubbia qualità. Gyokeres 6,5 Non arriva spesso a finalizzare ma spalle alla porta si rende comunque utile con sponde e appoggi ai compagni.

Non arriva spesso a finalizzare ma spalle alla porta si rende comunque utile con sponde e appoggi ai compagni. Hjulmand 6,5 Anche al Lecce aveva lasciato un bel ricordo. Confermato pure stasera. Sguardo alto, giocate semplici ma efficaci miste alla sostanza che il ruolo che gli richiede.

Anche al Lecce aveva lasciato un bel ricordo. Confermato pure stasera. Sguardo alto, giocate semplici ma efficaci miste alla sostanza che il ruolo che gli richiede. Trincao 5,5 Bravino ma leggerino. Tutto troppo -ino, insomma, per arrivare alla sufficienza.

Bravino ma leggerino. Tutto troppo -ino, insomma, per arrivare alla sufficienza. Esgaio 5 Mai in partita.

Mai in partita. Paulinho 5 Due errori gravi sotto porta nei minuti finali.

Due errori gravi sotto porta nei minuti finali. Edwards 5 Anche l’inglese si iscrive nella saga degli errori con quel tiraccio a ridosso del novantesimo che conclude una partita per lui poco convincente.

Anche l’inglese si iscrive nella saga degli errori con quel tiraccio a ridosso del novantesimo che conclude una partita per lui poco convincente. St.Juste 5 Errore determinante in occasione del secondo gol, quello che cambia la partita.

Atalanta-Sporting: il tabellino del match

Marcatori: 33′ Pedro Gonçalves, 46′ Lookman, 59′ Scamacca

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson (dal 64′ Koopmeiners), De Roon, Bakker (dal 46′ Zappacosta); Miranchuk (dal 76′ Pasalic), Scamacca (dal 64′ De Ketelaere), Lookman (dall’85’ Touré). A disp. Carnesecchi, Rossi, Toloi, Scalvini, Hateboer, Ruggeri, Adopo. All. Gasperini.

Sporting (3-4-3): Israel; St. Juste (dal 74′ Quaresma), Diomandé, Inacio; Esgaio (dal 61′ Catamo), Pedro Gonçalves (36′ Bragança), Hjulmand, Matheus Reis (dal 62′ Nuno Santos); Edwards, Gyökeres, Trincao (dal 75′ Paulinho). A disp. Diogo Pinto, Silva, Neto, Coates, Fresndeda, Pontelo, Koindredi. All. Amorim

Arbitro: Schärer (Svizzera)

Ammoniti: Holm (A)

Espulsi: –

Recupero: 2′ pt; 4′ st