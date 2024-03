Europa e Conference League, sorteggio quarti: orario, info e dove vederlo in tv e in streaming

Sorteggio dei quarti di Europa League e Conference League: cade ogni paletto, non si escludono derby. Ecco come seguire l'appuntamento in diretta

14-03-2024 13:34

L’appuntamento è fissato per venerdì 15 marzo, quando, oltre al sorteggio dei quarti di Champions League, a Nyon si decideranno anche gli accoppiamenti di Europa e Conference League in vista del rush finale delle due competizioni. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento in tv e in streaming.

Europa e Conference League, quattro italiane in corsa per i quarti

Stasera si completeranno gli ottavi di finali delle due competizioni Uefa con quattro squadre italiane che hanno ottime chance di approdare ai quarti e, quindi, di essere protagoniste al sorteggio in programma domani, venerdì 15 marzo, a Nyon. Per quando riguarda l’Europa League, la Roma è chiamata a difendere il 4-0 dell’andata inflitto al Brighton di De Zerbi, mentre il Milan sarà impegnato in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga dopo il 4-2 di San Siro.

L’Atalanta, invece, parte dall’1-1 maturato in Portogallo con lo Sporting. In Conference la Fiorentina ospiterà al Franchi il Maccabi Haifa, battuto 4-3 sul campo neutro di Budapest.

Quando si terrà il sorteggio di Europa e Conference League

Una volta terminato quello della Champions, in programma alle 12:00, si procederà con gli accoppiamenti di Europa e Conference League. Si parte alle 13:00 con l’Europa League, mentre per la Conference bisognerà attendere le 14:00.

Ricordiamo che a partire dai quarti di finale cade ogni paletto: non sono più previste teste di serie e potranno incrociarsi anche squadre della stessa Federazione. Inoltre sarà reso noto il tabellone completo delle due competizioni, quindi anche i possibili abbinamenti nelle semifinali e la squadra che giocherà ‘in casa’ la finale.

Dove vedere il sorteggio di Europa e Conference League in tv

La copertura televisiva del sorteggio per i quarti di Europa e Conference League sarà garantita in diretta da Sky, attraverso il canale 200 (Sky Sport 24). Non solo, perché anche Dazn trasmetterà l’evento minuto per minuto. Per non perdersi neppure un istante dell’atteso appuntamento su Dazn basterà scaricare l’app della piattaforma sulla propria smart tv.

Dove vedere il sorteggio di Europa e Conference League in streaming

Diverse le opzioni per lo streaming. Sarà possibile seguire i sorteggi delle due competizioni sull’app di Dazn e SkyGo, entrambi disponibili su pc, smartphone e tablet. Quindi la possibilità NOW, che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky. Infine, anche il sito ufficiale e il canale YouTube della Uefa, che renderà visibile gratuitamente il sorteggio.