Le pagelle di Slavia Praga-Milan 1-3: uragano Leao all'Eden Arena, certezza Pulisic, Maignan ko

Top e flop della partita Slavia Praga-Milan, valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League: follia di Holes e per i rossoneri è tutto facile. Leao e Pulisic i migliori.

14-03-2024 20:46

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Milan passeggia all’Eden Arena, asfalta lo Slavia Praga anche nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League e vola ai quarti di finale. Come all’andata i cechi restano in dieci: al 20′ espulso Holes e per i rossoneri è un gioco da ragazzi travolgere gli avversari. Sugli scudi Leao e Pulisic, autori di una partita strepitosa. C’è, però, anche una brutta notizia: l’infortunio di Maignan a inizio partita. Le pagelle del Milan, top e flop dello Slavia Praga e il tabellino del match nella nostra analisi.

Slavia Praga-Milan, la chiave della partita

Pioli sceglie Adli e Musah in mediana, mentre davanti non si cambia per evitare di correre rischi: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. Stesso sistema di gioco per i padroni di casa che in attacco si affidano a Chytil. Nei minuti iniziali si mette male per Maignan, che s’infortunia al ginocchio dopo un contrasto con Vlcek. Magic Mike stringe i denti, resta in campo con una vistosa fasciatura a contenere il dolore e proprio con la gamba acciaccata compie un autentico miracolo su Chytil. Il portiere ha riportato un trauma contusivo alla gamba destra e già domani si sottoporrà agli accertamenti di rito.

Rivivi tutte le emozioni di Slavia Praga-Milan

Al 20′ l’episodio che cambia la partita: entrataccia del capitano dello Slavia Praga Holes su Calabria, lungo on field review e cartellino rosso. Proprio come all’andata la squadra ceca resta in dieci per un’espulsione nella prima parte del match. Al 27′ Milan vicinissimo al vantaggio: Giroud innesca Pulisic, scatto pazzesco dell’americano e gran risposta in uscita di Stanek. Subito dopo a divorarsi l’1-0 è Leao che a tu per tu con l’estremo difensore ceco non riesce a superarlo. Il gol è nell’aria e, infatti, arriva al 33′: assist di Leao, numero di Pulisic che salta secco Zmrzly e insacca.

Trascorrono solo 120 secondi e il Diavolo raddoppia con una splendida azione sull’asse Leao-Theo, cross rasoterra in mezzo e tap in di Loftus-Cheek. Nel recupero Leao cala il tris. Con un gol capolavoro. Il portoghese disegna un arcobaleno che si spegne all’incrocio dei pali, soltanto essere ammirato dall’incolpevole e incredulo Stanek. Nella ripresa il Milan si limita a gestire senza schiacchiare più di tanto sull’acceleratore, anche in virtù del successo per 4-2 dell’andata.

Milan, che cosa ha funzionato

Avvio non brillante dei rossoneri. Ma a dare un aiuto al Milan è stato il capitano dello Slavia Holes, cacciato dopo 20′. La superiorità numerica ha permesso al Milan di diventare padrone del campo chiudendo di fatto i conti con l’uno-due micidiale firmato Pulisic-Loftus-Cheek. L’americano si conferma ancora una volta il più brillante dei calciatori a disposizione di Pioli. Poi Leao. Giocasse sempre così, sarebbe da Pallone d’Oro.

Milan, che cosa non ha funzionato

Pioli incrocia le dita per Maignan. Nonostante il portiere abbia provato con tutte le sue forze a rimanere in campo, non ce l’ha fatta. La speranza è che l’infortunio al ginocchio non sia grave. Nel finale lo Slavia accorcia le distanze con Jurasek: finisce 1-3, Milan ai quarti di Europa League. Domani il sorteggio a Nyon.

Le pagelle del Milan

Maignan 6,5: Pronti, via e dopo un contrasto con Vlcek si fa male alla gamba destra. Prova a restare in campo, si supera su Chytil, al 20′ è costretto ad alzare bandiera bianca. Sportiello (6 dal 21′: Inoperoso e incolpevole sul gol)

Pronti, via e dopo un contrasto con Vlcek si fa male alla gamba destra. Prova a restare in campo, si supera su Chytil, al 20′ è costretto ad alzare bandiera bianca. (6 dal 21′: Inoperoso e incolpevole sul gol) Calabria 6: Il capitano ‘fa espellere’ l’altro capitano. Kalulu (6 dal 46′).

Il capitano ‘fa espellere’ l’altro capitano. (6 dal 46′). Gabbia 6: Lo Slavia combina poco lì davanti. A partita stravinta avrebbe potuto evitare il fallo da ammonizione.

Lo Slavia combina poco lì davanti. A partita stravinta avrebbe potuto evitare il fallo da ammonizione. Tomori 6: Peccato per il giallo rimediato a qualificazione ampiamente in cassaforte che gli farà saltare l’andata dei quarti. Thiaw (6 dal 46′).

Peccato per il giallo rimediato a qualificazione ampiamente in cassaforte che gli farà saltare l’andata dei quarti. Thiaw (6 dal 46′). Theo Hernandez 7: ‘Ciuf, ciuf’… a gran velocità arriva il treno Theo sul binario che porta direttamente ai quarti.

‘Ciuf, ciuf’… a gran velocità arriva il treno Theo sul binario che porta direttamente ai quarti. Adli 6: Gestisce palla ma sbaglia qualche tocco di troppo

Gestisce palla ma sbaglia qualche tocco di troppo Musah 6,5: Molto presente in tutte le zone del campo.

Molto presente in tutte le zone del campo. Pulisic 8: Un gol – il terzo di fila – e due assist: l’americano è on fire. Semplicemente devastante. Chukwueze (6 dal 62′).

Un gol – il terzo di fila – e due assist: l’americano è on fire. Semplicemente devastante. (6 dal 62′). Loftus-Cheek 6,5: Per mezzora gioca a nascondino. Ma al momento giusto piazza la zampata. Reijnders (6 dal 76′).

Per mezzora gioca a nascondino. Ma al momento giusto piazza la zampata. (6 dal 76′). Leao 8: L’errore mastodontico davanti a Stanek gli fornisce evidentemente la carica dopo un avvio di gara in sordina. Perché poi Rafa si scatena: confeziona un assist, è protagonista nell’azione del raddoppio, segna un gol che andrebbe rivisto in loop e fa ammattire gli avversari.

L’errore mastodontico davanti a Stanek gli fornisce evidentemente la carica dopo un avvio di gara in sordina. Perché poi Rafa si scatena: confeziona un assist, è protagonista nell’azione del raddoppio, segna un gol che andrebbe rivisto in loop e fa ammattire gli avversari. Giroud 6: Manca il graffio, ma duetta bene con Pulisic regalandogli un pallone meraviglioso su cui poi si esalta il portiere avversario.

Top e flop dello Slavia Praga

Jurasek 6,5: Un gran bel gol per il gioiellino cercato dall’Atalanta.

Un gran bel gol per il gioiellino cercato dall’Atalanta. Holes 4: Lo Slavia tradito proprio dal suo capitano dopo 20′. Un rosso, il suo, che manda in frantumi il sogno rimonta dei cechi.

Il tabellino di Slavia Praga-Milan

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vlcek (46′ Tomič), Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera (83′ Schranz), Provod (83′ Jurasék), Wallem (70′ Zafeirīs); Chytil (59′ Jurečka). A disposizione: Mandous, Sirotnik; Konečný, Pech, Ševčík, Tijani, Van Buren. Allenatore: Trpišovský

Milan (4-2-3-1): Maignan (21′ Sportiello); Calabria (46′ Kalulu), Gabbia, Tomori (46′ Thiaw), Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic (62′ Chukwueze), Loftus-Cheek (76′ Reijnders), Leao; Giroud. A disposizione: Nava, Kjaer, Terracciano; Bennacer, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Ammoniti: Doudera, Trpišovský (all.), Tomori, Gabbia, Tomic, Leao, Dorley

Espulso: Holes al 20′

Marcatori: 33′ Pulisic, 35′ Loftus-Cheek, 45+6′ Leao, 85′ Jurasek