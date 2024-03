Atalanta, Gasperini vuole evitare un derby italiano in Europa League. Il consiglio a Spalletti su Scamacca

Il tecnico della Dea entusiasta per la performance della sua squadra dopo un periodo delicato. Poi si sofferma sul prossimo turno nel quale sono presenti tre italiane su otto.

Non era scontato ma l’Atalanta centra l’obiettivo dei quarti di finale di Europa League. I nerazzurri si qualificano con merito battendo per 2-1 lo Sporting davanti al proprio pubblico. Dopo un primo tempo sfortunato, conclusosi con i portoghesi avanti grazie alla rete di Pedro Goncalves, i bergamaschi ribaltano tutto nella ripresa grazie alle reti di Lookman prima e Scamacca poi. Può festeggiare Gian Piero Gasperini che aveva sorpreso tutti lanciando un turnover evidentemente ragionato con 7 uomini diversi rispetto alla gara con la Juve.

La gioia del Gasp per tutta Bergamo

Quinta volta ai quarti in Europa per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Grande gioia per la squadra e per tutta Bergamo. Era difficile contro una squadra forte che domina in Portogallo, siamo soddisfatti. Il secondo tempo è stato ottimo poi nel finale c’era un po’ di stanchezza. Quei minuti finali ci serviranno per il futuro ma per il resto i giocatori sono stati straordinari. Questa era la sesta partita in 18 giorni con 4 trasferte alcune insidiose su campi difficili“.

Il sorteggio dei quarti e l’insidia derby

Il sorteggio dei quarti: “Un derby? Con tre italiane su otto è un rischio che c’è ma preferirei evitarlo. I nostri sorteggi sono sempre impegnativi ma ormai comunque vada sarà una partita difficile tra le prime 8 della competizione. Sono orgoglioso della capacità di reazione e recupero della mia squadra ma anche perché posso ruotare molti giocatori e sul piano atletico abbiamo sempre forti motivazioni. L’intervallo è stato brutto perché eravamo sotto ma anche fiduciosi di poterla ribaltare. Il gol trovato subito ci ha dato la carica che serviva“.

Scamacca e la gestione delle risorse

Dopodiché è arrivato il momento di parlare di singoli e turnover: “Scamacca il miglior 9 italiano? Lo decide Spalletti. Le aspettative su di lui sono alte ma è migliorato tantissimo. Nella scorsa stagione giocava poco, ha avuto difficoltà iniziali ma è evidente che sia un giocatore in evoluzione. Koopmeiners fuori? Abbiamo giocato tanto, contro tutte formazioni top, dobbiamo dosare le energie. Poi la partita poteva andare per le lunghe con anche eventuali rigori. Poi in attacco ho tante risorse da poter alternare“.