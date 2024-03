Slavia Praga-Milan, moviola: Var decisivo come all’andata, l’errore dell’arbitro

La prova di Nyberg nel ritorno degli ottavi di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto svedese ha ammonito 6 giocatori e ne ha espulso uno

15-03-2024 06:03

Svedese, 34 anni, Glenn Nyberg – l’arbitro scelto dall’Uefa per Slavia Praga-Milan – dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Nyberg con le italiane

Prima volta con i rossoneri (che a San Siro si sono imposti per 4-2) per il fischietto svedese, sotto la cui direzione sono arrivate per le italiane una vittoria (Roma-Cska Sofia 5-1, Conference ’21-22) e una sconfitta (Lazio-Az 1-2, Conference ’22-23).

Nyberg ha ammonito sei giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Mahbod Beigi e Söderqvist con Ladebäck IV uomo e gli olandesi Higler e van Boekel al Var e all’Avar l’arbitro ha ammonito 6 giocatori (di cui due della squadra di Pioli tra cui Tomori che era diffidato), espellendone uno: 23’ Doudera, 24’ Trpišovský, 44’ Tomori, 87’ Tomic, 89’ Dorley, 89’ Leao. Espulsio al 20’ Holes. Recupero: 8’ pt e 3’ st.

Slavia-Praga-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 17’ pestone di Holes su Calabria, neanche giallo dal campo. Il capitano del Milan rimane a terra dolorante, l’arbitro viene richiamato dal VAR e dopo aver visionato a lungo le immagini estrae il cartellino rosso per grave fallo di gioco del capitano dello Slavia. Resta qualche dubbio. Una settimana fa era stato Diouf a subire un cartellino rosso dopo la visione al monitor dell’arbitro, in quel caso per intervento sulla caviglia di Pulisic: Slavia Praga in dieci per tutta la gara, o quasi, all’andata e al ritorno. Corretti tutti i gialli comminati da Nyberg in Slavia-Milan.