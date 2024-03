Milan-Slavia Praga, moviola: focus su rigore negato e il rosso diretto

La prova dell’arbitro Meler nell'incontro di Europa League Milan-Slavia Praga analizzata ai raggi X, il fischietto turco ha ammonito due rossoneri

08-03-2024 06:21

Turco, classe 1986 (la stessa età di Giroud) l’arbitro Meler, designato dall’Uefa per Milan-Slavia Praga, vantava già 11 presenze da primo arbitro in Europa League e 10 in Champions League. Dalle sue direzioni si nota come sia un direttore di gara propenso al cartellino giallo, ben 74 in quelle 21 direzioni. Nonostante ciò, però, sono solamente 2 i cartellini rossi estratti, entrambi diretti e non per somma di ammonizioni ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Meler con le due squadre

E’ stata la prima volta che l’arbitro turco ha diretto una partita della squadra rossonera, mentre c’era un precedente con la formazione ceca: Conference League 2021-2022, 7 aprile 2022, andata dei quarti, Feyenoord-Slavia Praga 3-3.

Meler ha ammonito due rossoneri ed espulso Diouf dello Slavia

Coadiuvato dagli assistenti Eyisoy e Ersoy con Kardeşler IV uomo, Ulusoy al Var e Bitigen all’Avar l’arbitro ha ammonito due giocatori della squadra di Pioli: 2’ Florenzi, 72’ Calabria ed ha espulso nello Slavia al 26’ Diouf. Recupero: 2′ 1T, 3’ 2T.

Milan-Slavia Praga, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 26’ intervento duro di Diouf sulla caviglia destra di Pulisic, per Halil Umut Meler è rosso diretto. Dura sanzione, ma corretta. Al 43’ Doudera va giù in area spinto alle spalle da Reijnders. Troppo debole per concedere calcio di rigore per l’arbitro. Al 65’ svarione difensivo del Milan. Punizione di Masopust, allunga di testa Zima per Schranz sul secondo palo, lasciato colpevolmente da solo da Theo. Controllo e tiro sotto il sette. Check del Var ma il gol è regolare. Corrette le due ammonizioni, compresa quella iniziale per Florenzi che ha fermato in maniera irregolare la ripartenza dello Slavia Praga. Giallo pesante, salterà il ritorno di Milan-Slavia Praga in quanto diffidato.