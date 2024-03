Milan-Slavia Praga 4-2, Pioli ammette: "Potevamo fare di più". Pulisic chiarisce sul gol rubato a Leao

Le voci dei protagonisti al termine della gara d'andata degli ottavi di Europa League: la soddisfazione dei rossoneri a margine del poker maturato a San Siro.

07-03-2024 23:36

Nel post partita di Milan-Slavia Praga, Stefano Pioli e i protagonisti del match hanno analizzato il 4-2 maturato oggi allo “Stadio Giuseppe Meazza” in San Siro, in occasione della gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Reijnders: “Potevamo fare meglio, al ritorno dovremo lottare”

Nell’immediato dopo gara, Reijnders ha analizzato la prestazione del Milan ai microfoni di Sky Sport: “Avremmo dovuto gestire meglio la palla in più di un frangente, soprattutto sul loro secondo gol. Abbiamo vinto 4-2, ora pensiamo al ritorno. Non abbiamo sottovalutato lo Slavia, l’Europa League è una competizione difficile, soprattutto nella fase ad eliminazione diretta. Il ritorno? Dovremo lottare, anche loro lo faranno. La cosa importante è fare meglio quando siamo in possesso della palla. Dedica per il gol? La dedica è ovviamente per mio figlio, appena nato, sono contento di essermi iscritto al tabellino stasera. Sto tornando al top della mia condizione, ma è ciò che devo fare, lavorando per il Milan. Oggi non è stata la nostra miglior partita, ma l’importante è aver vinto”.

Pioli: “Una buona vittoria, ma potevamo fare di più”

Questa la prima analisi di Stefano Pioli a Sky Sport, a margine del 4-2 di oggi: “Onestamente, potevamo fare di più. Dopo aver finito il primo tempo con un doppio vantaggio, mi aspettavo un secondo tempo con più ritmo, anche se poi abbiamo avuto subito due occasioni per fare il 4-1. Una buona vittoria, – ha aggiunto il tecnico rossonero – ma i nostri avversari hanno dimostrato di essere una squadra solida, energica, quindi il passaggio del turno è ancora tutto da conquistare”.

Difficile affrontare il “blocco basso” dello Slavia: “In fase di impostazione, abbiamo riempito troppo gli spazi, allargandoci troppo con i terzini e non dando la possibilità agli esterni offensivi di essere pericolosi negli spazi. Loro si schiacciavano molto e dovevamo stare più bassi con i terzini, per non intasare la loro metà campo. Non era un problema di qualità dei difensori centrali, perché Kjaer e Gabbia hanno qualità in fase di impostazione”.

Pioli sui gol presi: “Abbiamo sbagliato, Slavia squadra seria”

I due gol presi lasciano l’amaro in bocca anche all’allenatore del Milan: “Nei due gol abbiamo commesso delle piccole distrazioni, – ha ribadito Pioli a Sky – perché sono state più sbavature sulle respinte che errori. Il primo è stato un grandissimo gol, poi sul secondo si poteva fare un po’ meglio. Loro si erano chiusi dietro già in 11, poi sono stati ancora più compatti in 10, non è stato facile. Si poteva essere più attenti in alcune circostanze, ma alla fine abbiamo vinto con due gol di scarto ed è comunque un buon vantaggio. Loro hanno dimostrato di essere una squadra seria, tosta, fisica, molto verticale, ma al ritorno sarà tutta un’altra partita, perché loro dovranno sbilanciarsi per rimontare lo svantaggio”.

Sulle palle inattive, Pioli si aspettava una linea difensiva messa in modo diverso: “Sui due gol abbiamo sbagliato, perché abbiamo sbagliato le posizioni iniziali. Su quelle punizioni, noi di solito facciamo due linee e non una. I giocatori hanno deciso così in quel frangente e alla fine abbiamo preso gol su una spizzata di Tomori, che ha spinto Theo ad accentrarsi, liberando il loro uomo sul secondo palo. Detto questo, il 4-2 è un buon risultato, ma i nostri avversari faranno la partita della vita al ritorno. Sui gol ci sono situazioni da analizzare perché abbiamo commesso errori simili anche con il Rennes“.

Pulisic ruba il gol a Leao: “Ho segnato io, l’ho toccata per istinto”

Infine Pulisic a Sky Sport: “Ho sentito istintivamente di doverla toccare, non ero sicuro che sarebbe entrata. L’importante è aver fatto gol come squadra alla fine. Obiettivo personale? Ho un obiettivo personale, ma l’importante è la squadra e arrivare fino in fondo alla competizione, per cercare di vincerla. È un buon vantaggio quello dei due gol di scarto, ma c’è una sensazione strana, perché con un uomo in più avremmo potuto fare meglio in alcune fasi del match, soprattutto sui due gol subiti. Alla fine è stato importante vincere, poi penseremo al ritorno”.