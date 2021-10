Europa League, Lazio-Marsiglia: le probabili formazioni

21-10-2021 09:25

Oggi, alle 18:45, la Lazio ospita l’O.Marsiglia, per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Per i biancocelesti obbligatoria la vittoria per tornare in corsa per la qualificazione.

Diverse novità nel 4-3-3 di Sarri con Strakosha tra i pali, Akpa Akpro e Cataldi a centrocampo e Zaccagni in avanti. Tuttavia, confermata la presenza di Immobile. Attenzione, dall’altra parte, all’ex Napoli Milik.

LAZIO-O.MARSIGLIA

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

O.MARSIGLIA (3-3-3-1) – Pau Lopez; Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres; Gueye, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, De La Fuente; Milik. All. Sampaoli.

OMNISPORT