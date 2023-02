Il sorteggio Uefa abbina i bianconeri al Friburgo dell’azzurro Grifo, va peggio ai giallorossi di Mourinho che dovranno vedersela con la Real Sociedad. Andata in casa per entrambe

24-02-2023 12:39

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sorride la Juventus, meno la Roma: il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League effettuato dalla Uefa ha abbinato i bianconeri ai tedeschi del Friburgo, mentre i giallorossi dovranno vedersela con gli spagnoli della Real Sociedad.

Europa League, Juventus-Friburgo negli ottavi di finale

La Juventus ha evitato incroci pericolosi negli ottavi di finale di Europa League, il sorteggio dell’Uefa ha accoppiato i bianconeri al Friburgo, interessante realtà della Bundesliga dove è attualmente quarta ma a soli 3 punti dal terzetto di testa composto da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino. Non ci sono precedenti tra Juventus e Friburgo in Europa, non si sono mai affrontate nelle coppe europee: la stella dei tedeschi è Vincenzo Grifo, trequartista che fa parte dal tempo della Nazionale di Roberto Mancini. La gara di andata si disputerà il 9 marzo all’Allianz Stadium di Torino, il ritorno il 16 in Germania.

Europa League: Roma sfortunata con la Real Sociedad agli ottavi

Non può invece esultare la Roma: tra le teste di serie della fase a gironi che i giallorossi avrebbero potuto pescare negli ottavi di finale soltanto l’Arsenal sembrava più pericoloso della Real Sociedad. La formazione di San Sebastian ha una buona esperienza nelle coppe europee e in questa stagione ha brillato vincendo il gruppo E davanti al Manchester United: entrambe le squadre hanno conquistato 15 punti, ma l’hanno spuntata per la migliore differenza reti. Come per la Juventus, la Roma giocherà l’andata in casa, il ritorno a San Sebastian.

Europa League: gli incroci degli ottavi di finale

Tra le altre gare dei quarti di finale spicca la sfida tra il Manchester United e il Betis, interessante anche il confronto tra l’Arsenal e lo Sporting Lisbona. In basso tutti gli accoppiamenti del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League (la squadra che gioca l’andata in casa precede l’altra).