Europa League, Manchester United-Milan: l'ammirazione di Solskjaer

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza in vista dell’andata degli ottavi di Finale di Europa League all’Old Trafford contro i rossoneri del Milan. Questo sarà l’ 11o confronto tra Manchester United e Milan in competizioni europee, con i 10 precedenti disputati in Coppa dei Campioni/Champions League. In questi scontri, il Milan ha eliminato il Manchester United quattro volte su cinque precedenti nella fase a eliminazione diretta, nessuna squadra ci è riuscita più volte nelle competizioni europee UEFA (anche il Real Madrid quattro, esclusa la Supercoppa).

L’allenatore dei Red Devils, in conferenza stampa, mostra grande ammirazione per la squadra guidata da Stefano Pioli:

“Ho grande ammirazione per il Milan. E’ una squadra di tradizione, storia, qualità e classe assoluta che negli anni scorsi ha scritto pagine leggendarie del calcio. E’ chiaro che come noi è in un momento di rinascita e di ricostruzione e ha puntato su tanti giovani importanti ai quali hanno aggiunto gente esperta come Ibrahimovic, Mandzukic, anche se al momento sono infortunati”.

Solskjaer poi si concentra sulle assenza della sua squadra. Nell’ultimo incontro nel marzo 2010, il Manchester United ha vinto 4-0 contro il Milan: i rossoneri non hanno mai subito una sconfitta con più gol di scarto nelle principali competizioni europee UEFA (Supercoppa esclusa):

“Anche noi abbiamo diverse assenze. Non sono sicuro che qualcuno tornerà dopo che non si è allenato oggi. David De Gea no. Donny Van De Beek, no. Juan Mata, no. Edinson Cavani forse. Rasfhord, no. Non penso che sarà disponibile per domani. Non si è allenato oggi”.

OMNISPORT | 10-03-2021 17:15