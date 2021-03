Europa League, Milan: i convocati di Pioli per lo United

Milan e Manchester United sono pronte a darsi battaglia per la conquista dei quarti di finale di Europa League: per i rossoneri emergenza totale in attacco, con Pioli che ha perso anche Leao e Rebic in rifinitura e se la giocherà col solo Ibra. Convocato in attacco anche il giovane Tonin.

Questo l’elenco completo dei convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli, resi noti dal sito ufficiale del club rossonero:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Tonin

OMNISPORT | 18-03-2021 13:57